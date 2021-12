Su SuperRare arriva l’NFT di Snoop Dogg

L’artista hip-hop e collezionista NFT Snoop Dogg ha lanciato la sua prima collaborazione NFT con l’artista mixed media Coldie sul mercato di token non fungibili SuperRare durante la Miami Art Week. Decentral Eyes Dogg, questo il suo nome, raffigura un collage animato di immagini tratte da tutta la vita di Snoop Dogg, impostate su un nuovo audio registrato da Snoop per la NFT. “La tecnologia che abbiamo usato consente allo spettatore di viaggiare attraverso il pezzo e sperimentare i momenti salienti della mia carriera con una narrazione audio da parte mia”, ha twittato Snoop dopo la presentazione dell’opera d’arte.

Con tre giorni rimasti all’asta, l’offerta sul pezzo ha già raggiunto 169 ETH, o poco più di 750.000 dollari. Non è la prima incursione di Snoop Dogg nel mondo degli NFT; nell’ultimo anno, ha lanciato una serie di NFT intitolata “A Journey With the Dogg”, si è presentato come un collezionista NFT, ha co-curato una serie di NFT con leggende dell’hip-hop e ha rilasciato biglietti NFT per una festa sulla piattaforma metaverse The Sandbox.

Gli NFT, token digitali crittograficamente unici che dimostrano la proprietà di contenuti come opere d’arte e musica, sono saliti alla ribalta nell’ultimo anno, con vendite multimilionarie di opere d’arte NFT che hanno conquistato i titoli dei giornali. Snoop Dogg è diventato una delle celebrità più importanti ad abbracciare lo spazio NFT, con tutti, da Reese Witherspoon a Post Malone che si accaparrano le NFT. Il quarterback dei Tampa Bay Buccaneers Tom Brady ha persino creato la sua piattaforma NFT, Autograph, per lanciare oggetti da collezione sportivi crittografici.