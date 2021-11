Successo in Francia per i primi esperimenti CBDC: “c’è forte interesse”

Un rapporto pubblicato lunedì incentrato sulle ricerche svolte dalla Banca Centrale di Francia sull’uso all’ingrosso della valuta digitale di Stato o CBDC, ha affermato che le prove si sono concentrate sul commercio e sul regolamento di attività finanziarie rappresentate su un registro distribuito.

“Questi esperimenti con una CBDC all’ingrosso sono stati condotti a tempo di record, in meno di un anno, e mostrano quanto gli operatori di mercato siano interessati all’argomento, nonché le loro aspettative nei confronti delle autorità pubbliche”, ha spiegato in una nota Nathalie Aufauvre, Direttore generale della stabilità finanziaria e Operations. “Con l’emergere di attività finanziarie in forma tokenizzata, abbiamo dimostrato che una CBDC, combinata con il potenziale delle nuove tecnologie, può garantire il regolamento sicuro delle transazioni in queste attività e quindi contribuire allo sviluppo sicuro di queste innovazioni”.

Come ci si potrebbe aspettare, la Banca di Francia non sta portando avanti un concreto piano di lancio della CBDC. Piuttosto, vuole perseguire ulteriori esperimenti utilizzando la tecnologia. “Gli esperimenti hanno sollevato alcune questioni importanti che devono essere esaminate ulteriormente”, ha affermato la banca centrale.