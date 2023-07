Da tempo avete in mente di acquistare un aspirapolvere robot che vi aiuti a mantenere pulita la vostra casa senza sforzo, ma stavate aspettando il momento giusto per risparmiare? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questa offerta di Amazon sull’eccezionale Ecovacs DEEBOT X1 Turbo, che trovate oggi con uno sconto di ben 450€.

Al ribasso del 36% si aggiunge anche un coupon da 50€, di cui potrete usufruire semplicemente cliccando sull’apposita casella. In questo modo pagherete questo eccezionale robot appena 649,00€ anziché 1.099,00€. Trattandosi di un grandissimo risparmio, vi consigliamo di cogliere al volo questa opportunità. Va poi aggiunto che potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Il potente e versatile Deebot X1 Turbo ha una comoda stazione di ricarica per svuotarsi e ricaricarsi da solo. Con i serbatoi separati da 4 litri ciascuno per l’acqua pulita e quella di scarico, potrete coprire una superficie di circa 360 metri quadrati. Dotato del motore più potente mai prodotto da Ecovacs, questo modello ha una forza d’aspirazione di 5000 Pa, per garantirvi un’efficienza e una pulizia senza pari, sia durante l’aspirazione che durante il lavaggio.

Ma non finisce qui, perché Deebot X1 Turbo si avvale della tecnologia AIVI 3D di Autopilot, che gli permette di muoversi in modo preciso e sicuro, evitando così perfino ostacoli e oggetti come calzini, cavi o tappeti. Inoltre, con la tecnologia di mappatura SLAM TrueMapping 2.0 Deebot X1 Turbo è in grado di mappare la vostra casa in modo veloce e preciso.

Da menzionare certamente la fotocamera frontale Starlight, che vi permetterà di visualizzare la vostra casa in tempo reale tramite app, anche in condizioni di scarsa illuminazione e quando sarete fuori casa. La sua batteria da 5200 mAh, poi, garantisce un’autonomia fino a 260 minuti, per una pulizia completa e senza interruzioni. La batteria a lunga durata lo rende perfetto anche per abitazioni su più superfici, perché manterrà lo stesso livello di efficienza dall’inizio alla fine delle pulizie.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricordate di cliccare su Applica coupon 50€ prima di effettuare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!