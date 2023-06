State cercando una smart TV di ottima qualità per non perdervi nemmeno un dettaglio dei vostri film e programmi preferiti? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questa eccezionale offerta disponibile da Unieuro sul modello LG Serie CS6 da 55”, che oggi potete acquistare con un super sconto del 47%.

Questa promozione fa scendere il prezzo da 1.699,00€ a soli 899,90€, con un risparmio del 47%. Parliamo di un’offerta davvero ghiotta, visto l’ottimo rapporto qualità-prezzo, per cui vi raccomandiamo di fare il vostro acquisto prima che l’offerta o le scorte si esauriscano.

Il CS6 è una scelta eccellente per coloro che desiderano una smart TV di fascia alta per godersi al meglio film e serie TV. Dotato di un pannello OLED da 55 pollici, offre una qualità dell’immagine straordinaria con neri perfetti, contrasto profondo e ampi angoli di visione. Inoltre, il modello CS6 sfrutta un potente processore α9 Gen5 AI, che migliora automaticamente la qualità dell’immagine di qualsiasi contenuto, lavorando in sinergia con il pannello OLED e gli altri componenti del TV.

Il processore, infatti, applica una mappatura dei toni dinamica evoluta sfruttando le caratteristiche del pannello. Inoltre, grazie agli algoritmi di deep-learning dell’intelligenza artificiale progressiva, riesce a riconoscere le scene mettendo in risalto gli elementi in primo piano rispetto a quelli che si trovano sullo sfondo.

Immaginatevi di essere immersi in un film o in una serie TV, mentre il nostro processore analizza costantemente l’immagine, esaltando gli elementi in primo piano rispetto allo sfondo. La qualità e la nitidezza delle immagini saranno semplicemente strabilianti.

Sia che siate appassionati di film d’azione ricchi di dettagli, di documentari naturalistici o di giochi ad alta definizione, il nostro TV sfrutta appieno le potenzialità del pannello OLED e del processore per offrirvi un’esperienza visiva senza precedenti. Ogni dettaglio sarà reso con precisione e i colori saranno vividi e realistici.

Non accontentatevi di un semplice TV, ma optate per il nostro modello che vi farà vivere un’esperienza visiva straordinaria. Preparatevi a rimanere sbalorditi mentre le immagini prendono vita, grazie alla sinergia perfetta tra il pannello OLED, il processore avanzato e l’intelligenza artificiale.

E non è tutto: questa splendida smart TV è un’ottima scelta per gli appassionati di videogiochi. Infatti, supporta le più recenti funzioni HDMI 2.1, fra cui la frequenza di aggiornamento variabile e la modalità a bassa latenza automatica. Ciò significa che potrete godervi un gameplay sempre reattivo e fluido, anche con i giochi più impegnativi.

Oltre alla straordinaria qualità dell’immagine, questo modello top di gamma offre tantissime funzioni smart disponibili tramite webOS 22, una delle piattaforme per smart TV più user-friendly presenti oggi sul mercato. In questo modo avrete accesso a tutti i principali servizi di streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

