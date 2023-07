Siete appassionati di avventure all’aria aperta e non vedete l’ora di catturare bellissime riprese durante l’estate con la vostra fotocamera? Allora fermi un attimo, perché su Amazon è disponibile l’occasione perfetta per acquistare una delle migliori action cam del 2023, ossia niente poco di meno che la GoPro HERO 11 Mini. Scontata del 45%, potete acquistarla in queste ore, e per la prima volta, a soli 249,00€ invece di 449,99€.

Questo modello Mini rappresenta l’ultima evoluzione della miglior action cam per qualità video disponibile oggi sul mercato. La principale differenza rispetto al modello standard riguarda le dimensioni, in quanto la HERO 11 Mini è notevolmente più compatta. Questa caratteristica è resa possibile dall’assenza del display, che rende l’action cam ancora più leggera e facile da trasportare ovunque. Pertanto, se siete esperti di riprese e sapete già come posizionare l’action cam per ottenere riprese mozzafiato, questa è la scelta ideale per voi.

GoPro HERO11 Mini unisce tutte le funzionalità della HERO11 standard, ma lo fa, come detto, in un formato più compatto e leggero. Le prestazioni sono le medesime, come dimostra la possibilità di registrare fino a 5,6K a 60 FPS e di sperimentare la sorprendente stabilizzazione video HyperSmooth 5.0. Grazie alle dimensioni ancora più ridotte, diventa il compagno ideale per realizzare emozionanti riprese POV, sia con supporti per casco che fissata al corpo, garantendo il massimo comfort mentre ci si dedica a sport come ciclismo, sci, pattinaggio e altre attività.

Questa action cam è progettata per essere estremamente resistente e impermeabile, offrendo la leggendaria robustezza delle GoPro con una protezione ancora più avanzata. Il suo rivestimento esterno è resistente agli agenti atmosferici e può affrontare condizioni avverse come fango, neve o sporcizia senza alcun problema. Inoltre, è impermeabile fino a 10 metri di profondità e presenta un copriobiettivo antigraffio sostituibile per garantire la massima protezione e affidabilità in qualsiasi situazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

