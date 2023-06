Se state cercando di rinnovare i vostri elettrodomestici o se ne avete bisogno per la vostra nuova casa, non c’è soluzione migliore dei prodotti top di gamma Samsung! In particolare modo in questi giorni che, solo sullo store Yeppon, sono disponibili a prezzi scontati fino a 1.800,00€.

Si tratta di un’opportunità unica per portare a casa elettrodomestici di prima qualità a prezzi assolutamente stracciati, per cui non lasciatevi sfuggire quest’occasione e assicuratevi di portare a casa il prodotto che fa al caso vostro, il prima possibile. Vi segnaliamo, inoltre, che l’offerta è valida solo fino al 28 luglio!

Tra i prodotti più interessanti del brand, in ambito elettrodomestici, ci sono indubbiamente le fantastiche lavatrici in grado di assicurarvi delle performance eccellenti con un consumo davvero ridotto. Per questo, abbiamo pensato di menzionarvi la Samsung BESPOKE disponibile solo per poco ad appena 799,99€ invece di 1.687,99€ che, in caso di necessità, potrete rateizzare in 3 mensilità senza interessi con Klarna.

Il modello in questione sfrutta alcune delle novità più interessanti del settore, tra cui la tecnologia AI Ecobubble che rende la vostra esperienza di lavaggio più efficace che mai. Questa innovativa funzione, crea bolle in grado di rimuovere il 24% in più di sporco anche a basse temperature, offrendo un risparmio energetico fino al 70% e una maggiore protezione dei tessuti, fino al 45,5%.

La lavatrice, inoltre, regola automaticamente la quantità di bolle, il tempo di lavaggio, la temperatura e la centrifuga in base al tipo di tessuto, garantendovi dei risultati impeccabili! Da menzionare anche il fantastico design Bespoke ultra-piatto, con oblò in vetro temperato e finiture esclusive. Il modello si integra perfettamente in ogni ambiente, aggiungendo un tocco di stile ed eleganza al vostro arredamento. Inoltre, la tecnologia SpaceMax aumenta la capacità interna, consentendovi di lavare più capi o articoli ingombranti grazie al cestello XXL ma senza occupare troppo spazio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

