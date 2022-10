Sono ufficialmente cominciati i super sconti Amazon per il Prime Day e, ovviamente, non potevamo non dedicare interamente un articolo ai prodotti più ricercati di sempre: le smart TV. In questo pezzo, vi proporremo le migliori smart TV da portare a casa tra l’11 e il 12 ottobre, disponibili a dei prezzi davvero imperdibili e soprattutto irripetibili almeno fino al Black Friday!

Dalle tanto acclamate Samsung Neo QLED fino alla Sony Bravia e ai modelli Philips, le proposte per voi sono moltissime sfruttano ribassi che toccano addirittura oltre il 50%. Che stiate cercando un dispositivo top di gamma oppure una smart TV di medio livello, nella lista alla fine del nostro articolo troverete indubbiamente quello che state cercando, ma dovrete effettuare i vostri acquisti finché siete in tempo!

Tra le migliori proposte, con il rapporto qualità/prezzo più conveniente, c’è indubbiamente il modello LG OLED55B26LA 4K da ben 55″ scontato del 54% e disponibile al costo di appena 999,00€. Questo televisore a marchio LG è provvisto di pixel auto-illuminanti, ovvero la miglior tecnologia per vedere film, sport e videogiochi nella miglior qualità possibile! Infatti, grazie ai pixel appena citati, avrete sempre la certezza di vedere sfumature perfette, neri intensi e bianchi super luminosi. Altrettanto importante, il processore α7 gen 5 con ai che si occupa di ottimizzare automaticamente immagini e audio in base a cosa state guardando.

Da non sottovalutare anche le ottime tecnologie di cui è provvisto, ovvero il Dolby Vision IQ e Dolby Atmos che vi consento di portare il cinema a casa vostra per immagini profonde, super realistiche e un audio posizionale più coinvolgente e immerso, qualsiasi prodotto stiate vedendo. Un punto a favore aggiuntivo è il design minimale con bordi ultrasottili che vi permette di lasciarvi trasportare dalla pellicola che state vedendo e, in più, trasforma il modello LG OLED55B26LA 4K da ben 55″ in una parte dell’arredo elegante e discreta.

Invece, nel caso stiate cercando qualche articolo in super sconto nel corso del mese di ottobre e in vista del Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazondedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

Le migliori smart TV

