Siete alla ricerca del vostro nuovo elettrodomestico oppure siete interessati all’acquisto di un dispositivo smart, come notebook e smart TV? Mediaworld, in queste ultime ore, ha inaugurato una nuova ed interessante iniziativa, denominata Super Outlet Mediaworld, che permette a tutti gli interessati di ottenere sconti fino al 50% su tantissimi articoli a catalogo.

Naturalmente stiamo parlando di una promozione che mette a disposizione di tutti prodotti a prezzi decisamente vantaggiosi e, tra le tante alternative, vi consigliamo di dare uno sguardo al smart TV Samsung QE50Q80BATXZT. Originariamente disponibile a 999,99€, ed ora venduto a “soli” 599,99€, con un taglio di prezzo di ben 400,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico, vale a dire il 40%.

Il televisore in questione rappresenta la soluzione adatta alla maggior parte dei consumatori, in quanto possiede tutto il necessario per eccellere sia nella fruizione di contenuti multimediali sia nella riproduzione di contenuti videoludici. Entrando nelle sue specifiche tecniche, questo dispositivo possiede un ampio pannello QLED da 50 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD (vale a dire 3840 x 2160 pixel), con una frequenza d’aggiornamento fino a 60 Hz.

Tra le sue caratteristiche troviamo anche un processore chiamato “Quantum 4K” che, grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di dare vita alle immagini. Questo potente componente, infatti, trasforma tutti i contenuti di ogni sorgente nella straordinaria risoluzione 4K, ottimizzando in modo intelligente le immagini, l’audio e molto altro ancora.

Insomma, come implicitamente detto, si tratta di un televisore dalle ottime specifiche. Ciò detto, visto il gran numero di articoli in promozione, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter sfogliare tutte le proposte di Mediaworld in questo Super Outlet.

