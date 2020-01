Super Saldi e Tasso Zero! Fino al 75% di sconto da Ollo Store

Anche Ollo Store si unisce alla schiera di promozioni proposte in rete in occasione dei saldi di inizio 2020, abbassando il prezzo di molti prodotti anche oltre il 30%! Le offerte sono davvero numerosissime, e vi permetteranno di acquistare a prezzi vantaggiosi tantissimi prodotti, dalla fotografia agli elettrodomestici, passando ovviamente per la telefonia ed i computer, con in più la possibilità di finanziare a tasso zero grazie a Findomestic per gli ordini superiori ai 1000€.

Come sempre, abbiamo selezionato per voi le migliore proposte tra le numerose offerte di Ollo Store, con lo scopo di aiutarvi nella consultazione dei migliori prodotti per il il vostro shopping di inizio 2020. Ovviamente l’invito è di affrettarvi negli acquisti, non solo per le scorte limitate dei prodotti, ma anche perché l’offerta durerà solo fino al 31 gennaio, oltre il quale i prezzi torneranno al loro importo originale.

Infine, prima di lasciarvi alla consultazione delle offerte Ollo Store (qui la lista completa delle promozioni), vi ricordiamo che sono attivi i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni di questo promettente periodo di saldi invernali, nonché quelle che sono le migliori offerte di tutti gli altri giorni dell’anno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono Shopping!

