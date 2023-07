Gli assistenti vocali hanno offerto una piccola svolta alla vita a milioni di persone, diventando degli aiutanti indispensabili per tutti i membri della famiglia. Dal riprodurre semplicemente musica e podcast a impostare sveglie, salvare liste della spesa e gestire altri dispositivi smart all’interno della loro casa, la loro utilità è enorme. Ebbene, se anche voi state pensando di acquistarne uno, ora è il momento giusto!

Tantissimi dispositivi della famiglia Alexa, infatti, rientrano tra le offerte anticipate del Prime Day, a cui potrete accedere se siete clienti Prime. Potrete risparmiare fino al 68% su una selezione che va dai semplici Echo Dot al più avanzato Echo Show, dotato anche di display, scegliendo, dunque, il modello che più fa al caso vostro.

Tra le offerte più interessanti non possiamo non segnalare l’Echo Dot di 5a generazione, disponibile a soli 21,99€ invece di 64,99€. Questo dispositivo rappresenta un’evoluzione nel design rispetto ai modelli precedenti, mantenendo la forma sferica caratteristica ma migliorandone notevolmente l’aspetto. Con l’Echo Dot potrete chiedere ad Alexa di riprodurre la vostra musica preferita, audiolibri e podcast da una vasta gamma di servizi di streaming musicali.

E, a proposito di musica, le novità non si fermano solo all’aspetto estetico: anche il comparto audio è stato rivoluzionato. Ora l’Echo Dot offre un suono avvolgente e ricco, con bassi profondi e voci nitide. Inoltre, il display più ampio vi permetterà di visualizzare non solo l’orologio, ma anche informazioni utili come il meteo o il nome della canzone che state ascoltando, insieme all’artista.

Non possiamo poi non segnalarvi l’Echo Show 8, in offerta a 84,99€ invece di 129,99€. Questo dispositivo, a differenza dell’Echo Dot, è dotato di uno schermo completamente touch da 8 pollici con risoluzione HD. Potrete, quindi, tenere sotto controllo ogni dispositivo della vostra casa, oltre a monitorare le videocamere di sicurezza o i videocitofoni, con un semplice tocco.

Ovviamente, Echo Show 8 fa parte della famiglia Amazon Alexa, il che significa che è pienamente compatibile con la stragrande maggioranza dei prodotti IoT attualmente disponibili sul mercato. E non dimentichiamo la sua fantastica telecamera da 13 MP, che vi permetterà di effettuare videochiamate con una qualità eccezionale, accompagnate da un audio nitido e chiaro.

Di seguito vi riporteremo alcune delle offerte più convenienti, cosicché possiate trovare velocemente ciò che desiderate. Inoltre, vi consigliamo di continuare a seguirci nei prossimi giorni, dato che vi segnaleremo minuto per minuto quelle che saranno le migliori promozioni del Prime Day.

Prime Day: i migliori sconti sui dispositivi Alexa

