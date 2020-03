Super sconto su TV Sony da 65″ nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Vi abbiamo già proposto in mattinata quelle che sono le ottime offerte che eBay sta dedicando ai prodotti tech dove, come avrete visto, è per altro disponibile un ottimo coupon sconto dal valore di ben 100€, ebbene archiviate le promozioni dello storico portale, è arrivato anche oggi il momento di scoprire insieme quelle che sono le offerte del “Solo per oggi” Mediaworld, ovvero quei prodotti in sconto che – come spesso vi abbiamo raccontato – hanno una durata massima di 24 ore e che propongono spesso sconti ottimi, specie per quanto riguarda tecnologia ed elettrodomestici, con prezzi degni del Black Friday.

Ebbene, come anticipato, anche quest’oggi il portale si contraddistingue per un’ottima offerta dedicata al mondo della tecnologia, con offerte che spaziano dai prodotti per la cucina fino alle smart TV, tra cui spicca decisamente l’ottima Smart TV Sony KD65XG8577 LED da 65″ con risoluzione 4K. Una tv eccezionale, generalmente venduta al prezzo di ben 1499,00€ e oggi in offerta a soli 899,00€, con un risparmio netto di ben 600,00€! Praticamente il prezzo di un altro televisore di formato più piccolo. Un affare, come affari sono tutti i prodotti che vi proponiamo oggi nella nostra lista di articoli consigliati sebbene, come sempre, l’invito è comunque quello di spulciare per bene la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte ancora disponibili. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

