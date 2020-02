Super Zero, le migliori offerte anche a tasso zero da MediaWorld

Continuano le straordinarie offerte Mediaworld che, dopo i recenti Mega Sconti e la tornata di offerte dedicata alla telefonia dell’iniziativa Smartphone Mania, ci stupisce ancora una volta con l’arrivo delle offerte Super Zero, che fino al prossimo 8 marzo proporranno numerosi prodotti a prezzi bassi ed a tasso zero! Le offerte sono ottime e numerose e spaziano dagli smartphone ai grandi elettrodomestici, con prezzi d’occasione anche su smart TV e notebook, il tutto con la tipica garanzia di affidabilità Mediaworld che, per altro, permette formule di finanziamento che vi concederanno di acquistare il tutto non solo a prezzo scontato, ma anche in comode formule rateizzabili.

Le offerte, come detto, sono estremamente variegate ed il nostro consiglio è quello di consultare subito la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter spulciare tutte, ma proprio tutte le offerte disponibili. Tra le varie, ad esempio, vi segnaliamo l’ottimo prezzo relativo al Microsoft Surface Pro 7, arrivato sul mercato da pochi mesi e già in sconto a soli 799,00€, i virtù degli originali 1079,00€ necessari per l’acquisto!

Naturale evoluzione del Surface Pro 6, Surface Pro 7 compie un oggettivo passo in avanti in termini di prestazioni, mantenendo però inalterato il design, ancora semplice ma elegante. Sostanzialmente un prodotto eccellente sotto ogni punto di vista e a dir poco perfetto qualora siate alla ricerca di un dispositivo 2-in-1 che possa fronteggiare qualunque necessità della vita di tutti i giorni, specie nel campo dello studio e del lavoro. Ovviamente Surface Pro 7 non è il solo protagonista di questa ricca selezione di offerte e, come sempre, abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori e più interessanti, così da potervi aiutare nella selezione delle migliori offerte disponibili, tuttavia le promozioni sono così tante, ed è tale il rischio che molti prodotti vadano esauriti prima del tempo, che vi consigliamo di affrettarvi a consultare l’intero catalogo, disponibili anche cliccando sul banner sottostante.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte dove, giorno per giorno, potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni in corso. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categoria

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!