Gli sviluppatori di Kraken parlano del futuro delle criptovalute e dei NFT

In un’intervista a Cryptonomist, gli sviluppatori della piattaforma di exchange Kraken hanno espresso le loro opinioni sul futuro della blockchain, delle criptovalute e dei NFT. Quali sono le loro opinioni?

Sul futuro dei Bitcoin e delle criptovalute, gli sviluppatori di Kraken ritengono che sia “sempre più difficile prevedere i cicli di mercato nello spazio delle criptovalute. Si tratta di un settore globale con una vasta gamma di partecipanti che continua a crescere e diversificarsi ogni anno che passa. I settori NFT e DeFi […] si sono sviluppati come sotto-settori dell’industria distinguibili solo nel 2020″.

Proprio sui NFT si sono soffermati, sottolineando che “Kraken ha già quotato il token FLOW e fornisce un supporto di staking on-chain per i clienti in alcune giurisdizioni selezionate”. La fase attuale, che sembra indicare ottime prospettive per i NFT, “potrebbe essere la prima divulgazione mainstream degli asset legati alla “marcatura”: l’idea che qualsiasi bene, sia tangibile che intangibile, può essere rappresentato sotto forma di un token crittografato, che può essere facilmente scambiato su una piattaforma distribuita e decentralizzata. […] Man mano che la tokenizzazione degli asset (digitali, ndr) decollerà sul serio anche altre tipologie di asset, come i mercati immobiliari e azionari, potrebbero subire notevoli sconvolgimenti“.

Infine i creatori di Kraken si sono espressi in merito a un’eventuale regolamentarizzazione delle criptovalute. “[…] Siamo già in una fase in cui le criptovalute hanno raggiunto un certo livello di accettazione. […] Sì, la regolamentazione certamente faciliterà un’ulteriore adozione di massa, in particolare a livello istituzionale. Negli ultimi dodici mesi, abbiamo visto un interesse e un’attività istituzionale senza precedenti nella classe degli asset digitali, […] ma c’è ancora una certa esitazione nell’investire in un asset con un quadro legislativo poco coeso o senza una precisa normativa. […] Una maggiore certezza normativa porterà, probabilmente, a una proliferazione di prodotti finanziari in criptovaluta“.