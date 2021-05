Switch Off Digitale Terrestre: scopri quando e come avverrà

Il 2021 sarà l’anno di inizio dello switch off digitale terrestre come lo conosciamo oggi. Si passerà gradualmente ad una nuova tecnologia di trasmissione da parte delle emittenti televisive e di conseguenza ad un aggiornamento delle tv e dei decoder utilizzati nelle case degli Italiani.

Il perché dello switch off

A causa della cessione alla rete telefonica mobile di buona parte della banda utilizzata per le reti televisive, quest’ultime adotteranno sistemi di trasmissione digitale di seconda generazione DVB-T2. Questo nuovo sistema più efficiente permetterà di trasmettere la stessa quantità di contenuti sulle frequenze del digitale terrestre nonostante la riduzione delle frequenze stesse.

Le fasi dello switch off

Lo switch off digitale avverrà in due fasi distinte seguendo la roadmap tracciata dal MISE. Il primo switch tecnologico, con deadline prevista a fine 2021 consisterà nel passaggio dallo standard di compressione e codifica da MPEG-2 a MPEG-4. La seconda fase si concluderà invece a metà 2022 con la transizione tecnologica dal DVB-T al DVB-T2, lo standard trasmissivo di seconda generazione. Tutti i prodotti presenti sul sito Stay On sono compatibili con il nuovo standard DVB-T2.

DVB-T2 e MPEG-4: come verificare la compatibilità del proprio Tv

La prima cosa da considerare è la data di acquisto del Tv. Infatti i televisori acquistati dal 1° gennaio 2017 in poi sono già perfettamente compatibili con le transizioni tecnologiche dello switch off, in quanto a partire da tale data scattò l’obbligo di vendita di Tv adatte al nuovo standard.

Un’altra verifica possibile può essere il controllo sul manuale d’uso del televisore o nella scheda tecnica se sia presente l’indicazione DVB-T2.

Infine un ulteriore test è effettuabile direttamente dal proprio televisore seguendo le istruzioni esatte per la “verifica di compatibilità del tuo tv” con lo switch off sul sito del MISE.

