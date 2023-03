In ambito smart home, i nuovi dispositivi proposti sono sempre moltissimi e molto apprezzati dall’utenza, in quanto semplificano la vita quotidiana e nella propria casa in maniera più che drastica. Per questo, se siete appassionati di articoli appartenenti a questo ambiente, vi consigliamo di non farvi scappare l’interruttore smart Switchbot disponibile in doppio ribasso, per un sconto totale del 29%!

Questo prodotto, che senza dubbio è uno dei dispositivi più virali di TikTok, è disponibile ad appena 25,90€ invece di 35,00€. Per portarlo a casa a questo presso, vi basterà semplicemente spuntare il coupon disponibile sulla pagina dedicata, prima di raggiungere la fase di checkout. Il nostro consiglio è di non avremo assolutamente scappare, fintanto che è disponibile a questo prezzo.

Switchbot è un articolo in grado di rendere smart ogni singolo interruttore della vostra casa, in modo tale da gestirli rapidamente tramite l’apposita app per il vostro smartphone. Grazie alla facile configurazione, inoltre, vi aiuta a creare una casa confortevole con prodotti innovativi in semplici e rapidissimi step. In primis, dovrete staccare l’adesivo sul retro del prodotto, installandolo in in appena 3 secondi.

Successivamente dovrete fissarlo vicino a un interruttore, vi basta posizionarlo accanto, e poi premere l’icona nell’app sul vostro smartphone per decidere se accenderlo o spegnerlo tramite un rapido click. Infine, se mai deciderete di toglierlo oppure di spostarlo, vi basterà tirare dal piccolo braccio interno di cui è dotato Switchbot, senza danni o altro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di spuntare il dei coupon nell’apposita sezione prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!