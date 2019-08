Symfonisk, la lampada Ikea con smart speaker integrato arriva in Italia

Symfonisk, la famiglia di prodotti Ikea che raccoglie lo speaker wi-fi e la lampada da tavolo con altoparlante integrato, sono finalmente disponibili anche in Italia.

La lampada da tavolo con speaker integrato e l’altoparlante WiFi Ikea Symfonisk sono ora disponibili anche in Italia. Annunciati lo scorso aprile, rappresentano un passo interessante da parte dell’azienda svedese verso la smart home, percorso del resto iniziato in precedenza con l’introduzione ad esempio dei prodotti della serie Trådfri dedicati all’illuminazione o delle tende smart Fyrtur e Kadrilj.

Sviluppati in collaborazione col prestigioso brand Sonos, i due dispositivi Symfonisk differiscono molto tra essi. La lampada infatti è decisamente più innovativa, pensata per sonorizzare gli ambienti della vita quotidiana in maniera discreta, al tempo stesso fondendosi perfettamente con l’arredamento circostante, mentre lo speaker WiFi è un elemento più tradizionale nella sua concezione, ma sempre dotato di un design sobrio ed elegante e di una grande versatilità, che ne rende possibile l’adozione in ambienti assai diversi.

“Il risultato di questa collaborazione è una gamma di speaker che non sembrano affatto speaker, ma arredi versatili per la casa”, si legge sul blog Sonos dedicato alla nuova famiglia di device. “Se posizionata sul comodino, la lampada è perfetta sia per leggere prima di dormire che per addormentarsi ascoltando una playlist di suoni ambientali. Analogamente, esistono sette modi diversi per incorporare la mensola-speaker Wi-Fi nell’arredamento di casa, per esempio nascondendola in una libreria o montandola a parete. Inoltre, come tutti gli altri prodotti Sonos, gli speaker Wi-Fi SYMFONISK sono pensati per integrarsi perfettamente nel Sonos System”.

Questo autunno inoltre Ikea introdurrà anche due ulteriori soluzioni per controllare i dispositivi e interagire con essi: un telecomando e l’app Trådfri. Il primo, di aspetto simile alla manopola volume di un tradizionale impianto Hi-Fie posizionabile ovunque dalla parete al tavolo, consente di attivare i comandi play e pausa, saltare un brano, andare alla traccia precedente e regolare il volume. Con l’app Trådfri invece si potrà utilizzare tablet o smartphone per controllare non soltanto i prodotti Symfonisk, ma tutti i device IKEA connessi, tra cui le tende e quelli dedicati all’illuminazione. La lampada Ikea Symfonisk è disponibile nelle colorazioni nera e bianca, al prezzo di 179 euro, mentre lo smart speaker, negli stessi colori, ha un costo di 99 euro.