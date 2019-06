T-Series, il canale YouTube con più di 100 milioni di iscritti

T-Series è il canale YouTube con più di 100 milioni di iscritti: un record mondiale. I contenuti sono per lo più stile Bollywood.

T-Series è ufficialmente il primo canale YouTube al mondo ad aver superato i 100 milioni di iscritti. Nello specifico al momento registra 100.150.598 iscritti. La proprietà è della casa discografica e cinematografica indiana Super Cassettes Industries Private Limited quindi non deve stupire se la sua offerta è concentrata su contenuti stile Bollywood: si va dai trailer dei film a videoclip musicali.

Oggi il canale vanta più di 13mila contenuti che nel tempo hanno generato oltre 71 miliardi di visualizzazioni. Da ricordare che il più noto youtuber indipendente PewDiePie è a quota 96 milioni di iscritti, quindi il leggero distacco fa sì che i rispettivi fan si sbertuccino costantemente. In verità a gettare benzina sulla competizione ci ha pensato ad aprile lo stesso PewDiePie caricando sul suo canale due brani offensivi contro T-Series. La reazione è stata immediata con denuncia presso l’Alta Corte di Delhi per “diffamazione”. Lo youtuber svedese si è difeso sostenendo che aveva agito a puro scopo giocoso. Il risultato è che i giudici hanno dato ragione al canale indiano e le tracce incriminate non sono più accessibili dal paese.

Il boom di T-Serie si deve non solo al successo del suo portfolio ma anche alla crescita costante dell’utenza online indiana. Il paese vanta più di 500 milioni di utenti e la prospettiva è che aumentino ulteriormente considerata la diffusione di servizi 4G a basso costo. La Cina per numero di utenti domina nel mondo, ma YouTube è bloccato.

Non meno importante il fatto che circa il 40% dell’audience del canale è di provenienza estera: insomma, il genere piace probabilmente non solo alla comunità di emigrati.