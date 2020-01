Tante offerte con acquisto a tasso zero su Monclick

Da oggi e fino al 1° marzo sarà disponibile su Monclick una serie di sconti su prodotti selezionati che includono la possibilità di effettuare un finanziamento a tasso zero. Il prezzo dei prodotti spazia dai 200 ai 2.500 euro e comprende molte tipologie, dagli elettrodomestici ai monitor, passando per smart TV e smartphone. La scelta è ampia e ben assortita ma le offerte migliori a cui applicare il tasso zero sono sicuramente quelle sugli elettrodomestici.

Un’esempio di ottima offerta è quella sulla lavatrice Samsung WW9NK4430YW AddWash 9 Kg 55 cm Classe A+++ che viene proposta con uno sconto del 53% rispetto al prezzo di listino. Molto interessante anche l’offerta sulla Smart TV OLED Philips 55OLED854 Ambilight Android 55″ 4K che scende a 1.399,00 euro con un tagli di prezzo del 30%.

Prima di passare all’elenco delle offerte, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di offerte

» Clicca qui per controllare tutte le offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!