Da non perdere assolutamente i super ribassi Amazon per il Prime Day e, tra i tanti articoli proposti, non potevamo non citare le numerose soundbar a vostra disposizione. In questo articolo, vi proporremo alcuni dei dispositivi più interessanti, con il miglior rapporto qualità/prezzo che potrete trovare in questi due giorni, almeno fino al Black Friday!

LG oppure Samsung le soundbar che abbiamo deciso di citarvi sono davvero moltissime, differenti per fasce di prezzo e anche per prestazioni, dalle entry level fino alle top di gamma. Nella nostra, disponibile alla fine dell’articolo, avrete la possibilità di scegliere tra numerosi dispositivi. Il nostro consiglio è di non farvi scappare assolutamente i super sconti del Prime Day finché siete in tempo!

Tra le migliori offerte c’è indubbiamente il modello Soundbar Samsung HW-B530/ZF con Subwoofer da 360W disponibile a soli 169,00€ invece di 249,00€. Uno sconto davvero valido su un prodotto di ottima qualità, con un validissimo rapporto qualità/prezzo. Potrete farvi trasportare nel cuore dell’azione grazie al 3D Cinematic Surround Sound, pensato per farvi ascolta al meglio ogni particolare, dal rombo di un jet fino al sottofondo della pioggia.

Il sound surround 3D della Soundbar Samsung, inoltre, offre un livello di realismo mozzafiato, per un’esperienza da cinema.

Potrete immergervi in un suono super coinvolgente e direzionale grazie al subwoofer di cui è dotato, pensato proprio per un sound equilibrato da un’estremità all’altra. Non meno importante, potrete entrare nel vivo della festa con Bass Boost, in modo tale da trasformare qualsiasi scena in un film di successo o aggiungere profondità alla vostra playlist musicale!

