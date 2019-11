Tanti elettrodomestici Kenwood e Bosch in offerta su Amazon!

Stavate aspettando il Black Friday nella speranza di poter acquistare quella planetaria che proprio non può mancare al vostro equipaggiamento da cucina? Volevate una promozione all’altezza per acquistare un tostapane o un frullatore? Siamo felici di comunicarvi che la vostra ricerca può concludersi qui! Amazon ha infatti dato il via ad una serie di promozioni che abbassano il prezzo di diversi elettrodomestici a marca Kenwood e Bosch, due marchi tra i leader del settore degli elettrodomestici per la casa e per la cucina e, proprio per questo, al top dell’affidabilità e del rapporto qualità prezzo.

Le occasioni non mancano, come è il caso del robot da cucina Kenwood FDM303SS MultiPro Compact che grazie ai suoi 800 Watt di potenza permette di sbizzarrirsi in un gran numero di ricette e preparazioni. Dal corpo in metallo durevole e resistente, questo fido alleato da cucina lavora con grande rapidità ed efficienza ed è dotato di una capiente ciotola da 2.1 litri, nonché di diversi accessori, ovvero: 2 dischi reversibili in acciaio inox per sminuzzare e affettare sia fino che grosso, 1 disco per grattugiare, una lama impastatrice, una lama in acciaio inox, uno spremiagrumi, e un frullatore con caraffa in vetro da 1.2 litri. Completano il set uno sbattitore e persino un tritatutto in plastica e tutto questo è oggi offerto, fino ad esaurimento scorte, a meno di 100€! 99,99€ per la precisione, con 40 euro di sconto rispetto agli originali 140,00€. Un affare da cogliere al volo, come da cogliere al volo sono tutte le altre promozioni Kenwood e Bosch che abbiamo pensato di segnalarvi in questa news: a nostro giudizio perfette per prepararsi ai grandi giorni di festa del prossimo Natale in cui, ne siamo certi, qualche nuovo alleato in cucina potrà sicuramente fare la differenza.

Ed a proposito del Natale: vi ricordiamo che noi di Tom’s non solo saremo in prima linea per offrirvi tutte, ma proprio tutte le offerte del prossimo Black Friday, tant’è che non vi lasceremo soli neanche quando si tratterà di scegliere i doni per i vostri cari, per cui prima di dare un’occhiata alle offerte del giorno vi rinnoviamo il nostro solito invito: seguite le nostre pagine dedicate al Black Friday ed ai Regali di Natale 2019.

Offerte Kenwood e Bosch

Offerte Amazon Echo

Altri prodotti in offerta

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!