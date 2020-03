Tanti smartphone Huawei nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte Amazon e Euronics del giorno, è arrivato anche oggi il turno di un altro gigante dell’elettronica, ovvero Mediaworld che, già da qualche tempo, si sta proponendo quotidianamente nel panorama delle offerte online con sconti che, francamente, non sfigurano affatto agli occhi della concorrenza più blasonata, Amazon compreso!

E così, dopo una giornata di ieri caratterizzata dalle offerte dedicate ai brand di Xiaomi, Samsung e Honor, con offerte eccezionali per ciò che concerne il panorama smartphone, anche oggi restiamo sul tema per quella che è una giornata che pare caratterizzata dalle offerte dedicate ad un altro grande marchio della telefonia, ovvero Huawei! Dunque, se ieri spiccava la proposta di Xiaomi Mi Note 10, venduto all’ottimo prezzo di soli 479,00€, ad attirare la nostra attenzione oggi è invece Huawei P30 Lite, il fratello minore dell’apprezzata linea P30, recentemente tornato sul mercato con la sua “New Edition” che, per altro, è proprio l’edizione al centro di questa promozione. Tornato in auge con un comparto RAM migliorato (4 GB per il modello originale, 6 per la “New Edition”), il P30 Lite è uno smartphone a dir poco straordinario che, già in sede di recensione, aveva attirato la nostra attenzione per le sue performance incredibili, specie considerando che si tratta della versione “in piccolo” dell’ottimo P30, la cui versione Pro è ancora oggi una delle migliori scelte disponibili sul mercato.

P30 Lite è lo smartphone ideale per chi è alla ricerca di tanta autonomia in dimensioni compatte e ad un prezzo ragionevole. Prezzo che, per inciso, non ha affatto leso al comparto fotografico, specie grazie all’ottima fotocamera da 48 Megapixel, che riesce a cogliere una grande quantità di dettagli restituendo foto vivide e pulite. Persino in notturna il dispositivo ha dimostrato di poter dare il meglio di sé, grazie ad una “modalità notte” che in tante occasioni riesce a fare davvero la differenza. Insomma, un acquisto davvero consigliato, specie se si considera che dai 349,00€ del prezzo originale, esso è oggi in sconto sul portale Mediaworld a soli 289,99€!

Un’offerta che va colta al volo e che, ovviamente, è solo una delle tante proposte in sconto di oggi. Dal canto nostro, come sempre, ci siamo prodigati per voi nello stilare una piccola lista di prodotti consigliati, con quelle che sono – a nostro giudizio – alcune delle migliori offerte proposte dallo store di Mediaworld. Nonostante ciò, vi invitiamo comunque a spulciare per bene la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da poter tenere d’occhio tutte le offerte ancora disponibili ricordandovi, inoltre, che avrete tempo fino alla mezzanotte di oggi per effettuare i vostri acquisti a prezzo vantaggioso, al termine del quale molti prodotti torneranno al loro prezzo originale. Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

