Con grande sorpresa di tutti, TP-Link, azienda ben nota nel campo delle apparecchiature di rete e nei sistemi di comunicazione, ha appena lanciato sul mercato un aspirapolvere robot, inserendolo in quella che è la rosa di prodotti a marchio Tapo, a loro volta ben noti nell’ambito della domotica, trattandosi di un brand che si propone, ormai già da tempo, di creare accessori e piccoli dispositivi utili ad automatizzare diversi aspetti delle nostre abitazioni.

Con il suo nuovo Tapo RV30 Plus, ottimo robot aspirapolvere che, per altro, gode non solo di funzioni smart, ma anche di un sistema di svuotamento automatico, TP-Link e la sua Tapo sembrano però voler fare un passo in avanti, sfidando quello che è un mercato già ricco di proposte, con un prodotto dall’eccezionale rapporto qualità/prezzo, venduto al lancio persino con uno sconto di 100€! Il robot aspirapolvere Tapo RV30 Plus, infatti, è acquistabile in promozione già scontato al prezzo di 399,99€, il che rende la proposta TP-Link, a nostro giudizio, davvero interessante.

Tapo RV30 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Tapo RV30 Plus è un aspirapolvere robot performante e versatile che, in tal senso, è caldamente consigliato a chiunque cerchi un prodotto che possa automatizzare le pulizie domestiche in modo efficiente. Parliamo, infatti, di un aspirapolvere robot che non solo gode delle ormai convenzionali funzioni smart (come ad esempio il controllo e la programmazione via smartphone), ma anche di un sistema di svuotamento automatico che, francamente, non è sempre così a buon mercato.

Giacché qui parliamo di un prodotto nuovo, letteralmente appena arrivato sugli scaffali, è ovvio che poterlo acquistare sin da subito a prezzo scontato (un prezzo lancio, è giusto specificarlo), rappresenti di per sé un’occasione ottima che chiunque voglia puntare ad un aspirapolvere robot dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. Al prezzo del Tapo RV30 Plus, ovvero 399,99€, è infatti molto difficile poter acquistare un aspirapolvere robot con tecnologia di svuotamento automatico, figurarsi poi se si parla di dispositivi con un buon sistema di navigazione.

In tal senso, la fascia di prezzo a cui ci si affaccia è, facilmente, quella che va tra i 500 e i 600, come per altro fa lo stesso Tapo RV30 Plus che, senza sconto, costerebbe circa 100 euro in più. In sintesti: Tapo RV30 Plus è consigliato a chi vuole un prodotto nuovo, smart, autosvuotante e dotato delle più moderne tecnologie di navigazione (qui sono presenti uno scanner LiDAR e un giroscopio ad alta precisione), per automatizzare in sicurezza le pulizie domestiche, a prescindere che si sia fisicamente presenti in casa o meno.

Dotato di una potenza di aspirazione capace di arrivare fino ai 4200 Pa, ideale per la pulizia di tappeti e moquette, e di una autonomia in grado di offrire fino a 5 ore di pulizia continua, Tapo RV30 Plus è davvero un ottimo aspirapolvere robot e, per questo, vi suggeriamo di consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

