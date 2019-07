Taranto naviga a 1 Gbps con la fibra ottica Open Fiber

A Taranto, Vodafone, Wind Tre, Tiscali e Withu hanno aperto la vendibilità dei servizi in fibra Open Fiber in oltre 12mila unità immobiliari già raggiunte dalla nuova rete. Nei prossimi mesi coperti altri rioni grazie a un investimento diretto di 15 milioni di euro.

Tamburi e Solito-Corvisea guidano la svolta digitale di Taranto. In ampie aree di questi rioni è infatti già disponibile la rete targata Open Fiber, una infrastruttura di telecomunicazioni realizzata interamente in fibra ottica e capace di restituire agli utenti una connessione al web sicura e stabile. Una rete direttamente al servizio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. Vodafone, Wind Tre, Tiscali e Withu sono le aziende partner che gestiscono al momento la vendibilità dei servizi in fibra Open Fiber in oltre 12mila unità immobiliari della Città dei Due Mari.

L’avvio dei servizi di connettività è un primo passaggio del piano di cablaggio messo a punto dall’azienda guidata dall’amministratore delegato Elisabetta Ripa: nei prossimi mesi, grazie a un investimento diretto di oltre 15 milioni di euro, saranno coperte 63mila unità immobiliari della città jonica.

Photo credit - depositphotos.com

Open Fiber sta cablando Taranto in modalità FTTH (Fiber To The Home) portando quindi fin dentro casa degli utenti una infrastruttura che supporta velocità di connessione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance.

L’obiettivo di Open Fiber è realizzare una rete a banda ultra-larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del sistema Paese e, in particolare, l’evoluzione verso Industria 4.0. L’azienda sta accelerando il processo di digitalizzazione del Paese, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e Pubblica Amministrazione, fra studenti, scuole e università aumentando la produttività e la competitività delle imprese.