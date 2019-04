Tariffe mobile, le migliori senza costi di attivazione

È possibile cambiare piano e scegliere una nuova tariffa e un nuovo operatore senza dover pagare i costi di attivazione, basta cercare. Noi l'abbiamo fatto per voi e vi suggeriamo cinque soluzioni.

Al giorno d’oggi pochi utenti sono ancora disposti ad accettare di dover pagare per attivare la propria offerta di telefonia mobile. Proprio per questo quasi tutti i grandi operatori, sia quelli reali sia i MVNO (Mobile Virtual Network Operator), hanno inserito nei rispettivi listini delle tariffe che non prevedono tale spesa. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli delle cinque migliori offerte senza costi di attivazione e le modalità con cui sottoscriverle.

Iliad Giga 50

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB.

Nel pacchetto sono anche compresi servizi come segreteria telefonica visiva, Mi Richiami, Scatto alla risposta, Piano tariffario, funzione Hotspot, Controllo credito residuo, Disattivazione servizi a sovrapprezzo, Visualizza numero di chiamate, Controllo consumi, Avviso di chiamata se numero occupato. Blocco numeri nascosti, Chiamate rapide, Filtro chiamate e SMS e Inoltro verso segreteria telefonica all’estero.

Kena 8,99

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 8,99 euro al mese. La tariffa non prevede alcun costo di attivazione ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB e una velocità in download fino a 30 Mbps. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

L’offerta è sottoscrivibile per chi arriva da Iliad, Ho. Mobile, 1Mobile/Carrefour UnoMobile, Bladna Mobile, BT Enìa/BT Italia, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio, NV Mobile, Optima Mobile, Poste Mobile. Tiscali, Welcome Italia (esclusi Rabona, Ringo, Noitel e Nextus).

Tre Play Power 60

Minuti illimitati

SMS illimitati

60 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione di Tre ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti. Se si sottoscrive il piano entro il 14/4/19 è possibile navigare in 4G LTE gratuitamente fino al 30/6/2019. Alla fine del periodo promozionale il costo per connettersi al 4G sarà di 1 euro al mese.

Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3.

Wind All Digital

Minuti illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Nell’offerta sono inclusi il servizio SMS My Wind, che informa l’utente sulle chiamate ricevute quando il telefono è spento, non raggiungibili o si è impegnati in un’altra conversazione tramite notifica testuale; segreteria telefonica e blocco di servizi sovrapprezzo.

Fastweb Mobile Freedom

Minuti illimitati

30 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa di Fastweb può essere attivata unicamente online e ha un costo di 9,95 euro al mese, col primo mese gratuito. Fastweb non prevede costi di attivazione, spedizione e acquisto SIM e non sono presenti vincoli di durata o costi di uscita. L’offerta include anche WOW Space, Segreteria telefonica, Scatto alla risposta, Ti ho chiamato e Controllo Credito Residuo.