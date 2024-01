TCL al CES 2024 rende accessibili i trend del futuro

TCL ha tenuto un imponente stand al CES 2024, il più grande evento tecnologico mondiale, per presentare le sue ultime innovazioni nel settore della tecnologia di visione, intrattenimento, dispositivi mobili ed ecosistema domestico smart.

Tra le principali novità spicca la TV QD-Mini LED da 115 pollici, un ulteriore passo avanti nella tecnologia Mini LED, progettata per offrire un'esperienza visiva immersiva e accessibile a livello globale.

Frederic Langin, CCO di TCL Europe, ha dichiarato che TCL è fiera di essere un attore attivo nei mercati europei di elettronica di consumo, posizionandosi come il marchio numero 2 in Francia, il numero 3 in Repubblica Ceca, Slovacchia e Svezia, e il numero 5 in molti altri paesi europei.

Ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel portare innovazione e facilità d'accesso alla tecnologia all'avanguardia per migliorare la vita quotidiana dei consumatori.

La nuova linea di TV QD-Mini LED si aggiunge al successo di TCL nei grandi schermi, con una particolare attenzione ai televisori da 98 pollici. L'azienda è anche leader nella tecnologia Mini LED, dimostrando la sua comprensione dell'importanza di massimizzare l'esperienza visiva attraverso tecnologie innovative di visualizzazione.

Oltre alle TV, TCL ha presentato il suo ecosistema domestico intelligente, che include condizionatori, lavatrici, frigoriferi e altri dispositivi progettati per rendere la vita quotidiana più facile, sana e confortevole.

Nel settore dei dispositivi mobili, TCL mira a rendere la tecnologia più accessibile. Ha introdotto la tecnologia di visualizzazione ottimizzata per la vista, TCL NXTPAPER 3.0, insieme a una gamma di tablet e smartphone della serie 50, inclusi modelli con tecnologia NXTPAPER e 5G. L'obiettivo è democratizzare il 5G e sviluppare tecnologie che si integrino perfettamente nella vita quotidiana.

Il CES 2024 ha rappresentato per TCL un palcoscenico globale per esibire la sua capacità di anticipare e plasmare le tendenze future, evidenziando il progresso rivoluzionario nel settore Mini LED e l'impegno nell'offrire soluzioni innovative e accessibili a livello globale.