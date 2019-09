TCL X10, super lavatrice intelligente capace di lavare anche occhiali o gioielli

TCL ha presentato all'IFA 2019 di Berlino X10, una lavatrice che, grazie agli ultrasuoni, pulisce così delicatamente da poter gestire anche occhiali o gioielli. Dotata di schermo touch da 12,3 pollici, si comanda con l'assistente vocale e non ha guarnizioni per inquinare meno.

Si chiama X10-110BDI ed è una lavatrice prodotta da TLC, un’importante azienda produttrice di TV, presentata in anteprima all’IFA. Ma quale sarà mai la caratteristica di questo elettrodomestico tale da renderlo degno della vetrina berlinese? Semplice: non solo si tratta di un elettrodomestico futuristico dotato di IA e di assistente digitale, ma di un dispositivo così delicato nel lavare che è in grado di pulire anche oggetti delicati o estremamente preziosi come occhiali e gioielli. Il suo segreto? Gli ultrasuoni.

A dispetto del nome poco affascinante X10-110BDI è infatti un prodotto così innovativo da essersi guadagnato il premio “Anti-Pollution and Separate Washing Innovation Gold Award” all’IFA 2019 di Berlino che ha chiuso ieri i battenti. Anti-Pollution, ovvero anti-inquinamento: sì, perché tra le tante caratteristiche di questo elettrodomestico c’è anche l’assenza totale di elementi inquinanti.

Nel comunicato di TLC infatti si legge che “X10 è pioniera di una struttura senza le guarnizioni della porta […] che elimina l’inquinamento causato dalla guarnizione, e che attira e nasconde lo sporco”.

Oltre a queste due novità però, la lavatrice venuta dal futuro presenta anche altre caratteristiche tecniche più “normali”, come ad esempio lo schermo TFT touch da 12,3 pollici, più grande di quello di molti tablet in commercio, e la possibilità di impartire i comandi tramite voce o app mobile. Nel primo caso, per fornire subito un feedback sul fatto che ci sta effettivamente “ascoltando”, lo schermo si illumina. Al momento non ci sono informazioni circa la disponibilità e i prezzi.