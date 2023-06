Gli apparecchi informatici ed elettronici sono componenti oramai integrati sia all’interno delle nostre abitazioni che, in maniera particolare, nei posti di lavoro. Al moltiplicarsi di questi dispositivi, aumenta anche il numero di accessi alle prese di corrente necessari per alimentarli.

Techly propone una vasta gamma di accessori della linea alimentazione. Il design compatto e maneggevole rende questi prodotti un must per ogni casa o ufficio che voglia essere iperconnesso, senza la sgradevole presenza di connettori ingombranti e antiestetici.

Funzionale e molto comoda è la multipresa portatile a forma di cubo IUPS-PCP-CUBE-W4PUSB, in grado di collegare fino a sei dispositivi elettronici grazie alle 2 prese di alimentazione 10/16A bipasso e 2 prese 10/16A bipasso/Schuko e 2 porte USB aggiuntive (USB-A e USB-C) che supportano la ricarica rapida. Inoltre, il Power Cube supporta anche la funzione di ricarica wireless fino a 15W dei dispositivi abilitati: è sufficiente posizionare lo smartphone nell’area di ricarica della presa, senza bisogno di cavi.

Multipresa da tavolo 3 posti con 2 porte USB-A e 1 porta USB-C

La linea office continua con altri prodotti dal design agile e moderno. La multipresa da tavolo IUPS-PCP-3DESK-USBC, con le sue 3 porte USB, due prese 10/16A bipasso e una presa bipasso/Schuko, è perfetta per le superfici di lavoro che presentano più dispositivi da collegare simultaneamente. La protezione da sovraccarico permette inoltre di alimentare numerosi device in sicurezza.

Multipresa a Cubo 4 Posti con USB-A e USB-C - Ricarica Wireless

Ideale per scale, corridoi e camere da letto è, invece, la multipresa compatta 3 posti e 2 porte USB IUPS-PCP-LIGHT-USB. La luce di cortesia laterale, che può essere accesa e spenta tramite interruttore oppure funzionare in maniera automatica attraverso il sensore di cui è dotata, fornisce l’illuminazione necessaria per muoversi in casa al buio o semplicemente per agevolare l’inserimento di una spina. Inoltre, l’adattatore a tripla presa è provvisto di un supporto per smartphone utilissimo per riporre il telefono durante la ricarica in tutta sicurezza, con possibilità di posizionamento sia orizzontale che verticale.

Multipresa 3 Posti e 2 Porte USB con Supporto per Smartphone e Luce Notturna

Vi è poi la versione Power Cube portatile 3 posti con 2 USB-A e 1 USB-C (IUPS-PCP-CUBE-3PUSB), in grado di collegare tre dispositivi elettrici e tre USB contemporaneamente. Come per gli altri prodotti della linea alimentazione di Techly, anche questo modello si caratterizza per l’accessibilità delle prese, l’interruttore luminoso e la protezione da sovraccarico.

Multipresa a Cubo 3 Posti con 2 Porte USB-A e 1 USB-C

A completare la collezione di prese, c’è IPW-PR3UN-WT, la multipla volante a tre vie con una presa 10/16A bipasso/Schuko e due prese 10/16A bipasso, con protezione bambini e potenza massima di 3500W.

Multipresa volante 1x 10 16A Schuko e 2x 10 16A Bipasso

L’offerta della linea alimentazione continua con cavi e prolunghe adatti per uso interno: IPW-AVV-10BT e IPW-AVV-15BT sono i due avvolgicavo a 4 prese bisasso/Schuko, rispettivamente da 10 e 15 metri. Di colore nero e azzurro, queste prolunghe in plastica garantiscono uno stabile alloggiamento del materiale elettrico e dispongono di protezione termica ripristinabile. La comoda maniglia le rende facili da trasportare e appendere.

Prolunga Alimentazione Avvolgicavo 4 prese bipasso Schuko 15m Protezione Termica

Infine, non potevano mancare le prolunge di alimentazione, utili anche per collegare PC e laptop, che Techly propone in due versioni: con presa Schuko a spina italiana 16A da 5 metri (ICOC 03I-NC-050-W) e da 3 metri (ICOC 03I-NC-030-W), e con presa Schuko a spina Schuko angolata da 3 metri (ICOC 03S-NC-030-W) e da 5 metri (ICOC 03S-NC-050-W).

Cavo prolunga alimentazione schuko Maschio Angolato-Femmina 5m

L’ampia proposta della linea alimentazione dimostra come Techly risolva le problematiche di alimentazione di privati, professionisti e aziende, con soluzioni efficaci e smart.