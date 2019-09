Techly presenta i nuovi adattatori USB-C

Facili e semplici da utilizzare sono gli adattatori Techly con porta USB-C, ideali da tenere sempre in borsa, zaino e sulla scrivania.

TECHly pronta per accompagnarci nel rientro a scuola, lavoro e università ha creato una nuova linea di adattatori pensati e studiati per rispondere ad ogni esigenza. Sono quattro gli adattatori USB-C, versatili e performanti grazie agli standard utilizzati sono l’ideale per chi dispone di notebook, desktop o tablet di dimensioni ridotte.

Il primo modello IADAP USB31-DOCK3 è un adattatore USB-C multiporta: consente di espandere le porte del notebook o del PC collegando semplicemente il cavo da 15mm già incorporato. Per un’espansione istantanea è possibile collegare diversi dispositivi tramite le porte presenti: una porta HDMI che supporta la risoluzione 4K*30Hz o FullHD 1080*60Hz favorendo il mirroring o l’estensione del segnale video su un monitor HD, una porta VGA con risoluzione 1920*1080P@60HZ (HD), una porta RJ45 Gigabit e 2 porte USB 3.0 con trasmissione dati Super Speed 5 Gbps. Inoltre questo adattatore è dotato di doppio slot di lettura per memorie Micro SD e SD. Facile da usare non necessita di ulteriori installazioni o software, assicurando la trasmissione dati veloce e in alta definizione.

Per chi avesse meno esigenze, simile al modello precedente è l’IADAP USB31-DOCK4. Si tratta di un adattatore USB-C al quale è possibile aggiungere connessioni USB 3.0 e HDMI 4K. Grazie alle 3 porte USB-A 3.0 è disponibile per la ricarica veloce ed il trasferimento dati fino a 5 Gbps. Dotato della tecnologia Power Delivery supporta max 80 W.

Stesso design compatto e lineare per il comodo Hub portatile a 4 porte USB 3.0 con porta PD (codice IUSB31C-HUB4TLY). Ideale per aggiungere fino a 4 dispositivi USB a Macbook / PC tramite il cavetto di collegamento con connettore USB-C già incorporato. Include porta PD (Power Delivery) che, supportando una potenza fino a 60W (20V/3A), consente una ricarica dei dispositivi ancora più rapida; le porte USB3.0 garantiscono una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps per sincronizzazione e trasferimento dati super veloce.

L’ ultimo adattatore con codice IDATA USB-ETGIGA-3C2 è un convertitore USB-C che consente di aggiungere una connessione di rete Gigabit ad un notebook tramite la porta USB-C e fornisce 3 porte USB-A 3.0 per collegare contemporaneamente periferiche aggiuntive. Questo hub con tre porte USBA 3.0 Super Speed assicura una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, e la porta Gigabit Ethernet (RJ45) supporta la modalità di trasferimento full-duplex. Impiegato soprattutto per sostituire su un laptop una porta interna RJ45 Gigabit Ethernet malfunzionante, fornisce parallelamente porte USB-A 3.0 addizionali per periferiche USB.

Il design che contraddistingue gli adattatori proposti da Techly è elegante e sottile, e le esigue dimensioni poco più grandi di un evidenziatore li rendono perfetti e facilissimi da portare sempre con

se.