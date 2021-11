TECHly presenta la nuova linea di decoder DVB-T2 HEVC

TECHly, che segue con attenzione la trasformazione tecnologica della nuova TV digitale propone una gamma di decoder DVB-T2 necessari per adeguarsi alla nuova tecnologia trasmissiva richiesta dall’introduzione della codifica MPEG4 e dalla cessione della banda a 700 MHz alla telefonia mobile.

Entro gennaio 2023 infatti, tutte le trasmissioni digitali terrestri dovranno passare allo standard DVB-T2 che usano la nuova codifica HEVC/H.265 e grazie ai nuovi ricevitori del digitale terrestre firmati Techly sarà possibile vedere i programmi in alta definizione senza dover sostituire il proprio televisore.

Il primo modello proposto da Techly, IDATA TV-DT2MB, è un decoder digitale terrestre di nuova generazione Full HD compatibile con lo standard DVB-T2 e codec HEVC/H.265 Main 10bit. Dispone di un telecomando universale che permette di controllare sia il decoder che la TV, con programmazione della funzione accensione/spegnimento, controllo del volume TV e selezione della sorgente. Grazie alle porte HDMI e SCART di cui è dotato, che consentono il collegamento a tutti i tipi di televisore, si installa facilmente ed è fornito anche di un alimentatore 12V esterno che ne consente l’utilizzo anche in camper.

Dal design lineare, di color nero, con dimensioni 168 x 118 x 37 mm, possiede diverse funzioni tra cui la guida elettronica dei programmi (EPG) che garantisce un quadro completo del palinsesto giornaliero fino a 7 giorni, la lista canali automatica o manuale, un menu multilingua, il Teletext e sottotitoli e la connessione ethernet che consente l’accesso alle previsioni meteo o alle news quotidiane. Fondamentale anche la presenza dell’Editor liste canali e del Parental Lock per bloccare la visione dei programmi non adatti ai minori.

Inoltre, il decoder dispone di un display frontale numerico a LED di colore verde con comodi comandi per cambiare canale o per lo spegnimento e di una porta USB per la riproduzione di file multimediali e l’installazione di aggiornamenti software (che possono avvenire anche via OTA) in modo semplice e veloce.

Il secondo modello, IDATA TV-DT2PLB, è un decoder digitale terrestre di nuova generazione con supporto ai canali Full HD e agli ultimi standard di trasmissione DVB-T/T2 con la codifica HEVC/H.265 Main 10bit e presenta le stesse caratteristiche del modello precedente ma con dimensioni più contenute di 150 x 87 x 32 mm e alimentazione 220-240V.

Il terzo e ultimo modello presentato da Techly, IDATA TV-DT2SCA, è un decoder DVB-T2 H.265 HEVC Main 10bit super compatto. Di facile installazione, è sufficiente collegarlo alla televisione tramite la presa HDMI o SCART che può inclinarsi fino a 180 gradi, alimentarlo e collegare il cavo dell’antenna. Di piccole dimensioni, 140 x 60 x 20 mm, si distingue dai decoder precedenti per il sensore esterno, ed è fornito di telecomando universale 2 in 1 programmabile.

Tutti i decoder digitali terrestri DVB-T/T2 H.265 HEVC Main 10bit firmati Techly sono dotati di manuale d’uso in lingua italiana e si installano in modo facile e veloce, consentendo di adeguare rapidamente il vecchio televisore ai nuovi standard trasmissivi