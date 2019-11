TECHLy presenta la nuova linea di supporti TV da pavimento

TECHly, leader nello sviluppo della tecnologia utile, smart e veloce propone la nuova linea di supporti monitore TV a pavimento ideale per un’ampia gamma di schermi da 32” fino a 105”.

Caratterizzati da una linea semplice ed armoniosa, si prestano ad essere facilmente inseriti in qualsiasi tipo di arredamento, classico o moderno, venendo normalmente posizionati sia in spazi commerciali che residenziali. Infatti, risultano una soluzione ideale per allestire con stile uffici, sale riunioni, zone d’accoglienza e reception. Impiegati con successo nell’ambito di installazioni professionali, quali ad esempio stand fieristici, set televisivi, presentazioni ed eventi promozionali sono realizzati in versione acciaio o alluminio creando un bell’equilibrio tra leggerezza e robustezza.

Con un’altezza regolabile da 1270 a 1570 mm, l’ICA-TR36, è un supporto a pavimento in acciaio dotato di base con 4 ruote per facilitarne lo spostamento. La portata di monitor da 60” a 100” con peso max di 100 kg viene assicurata grazie alla staffa con attacco VESA 1000×600 che consente l’inclinazione di -10°/+5° dello schermo agganciato. Pensato anche per l’utilizzo di lettori dvd e console data la comoda mensola di dimensioni 335 x 430 mm che sostiene un peso massimo di 5kg. Inoltre è disponibile anche una mensola superiore per l’utilizzo di telecamere supportando sempre un peso max di 5 kg.

Interamente in alluminio, il modello ICA-TR35, è un supporto a pavimento adatto a sostenere monitor LCD/LED 32-65” fino a 35 kg. La solida base (87,5 cm x 63 cm) con ruote dotate di freno e la colonna con altezza totale di 1670mm, conferiscono al supporto da terra grande stabilità rendendolo adatto anche all’installazione in aree di passaggio e in luoghi pubblici e commerciali. La staffa TV, compatibile con lo standard VESA fino a 600×400, può essere inclinata da -10°/+10°. Inoltre, la robusta mensola (42,5 x 33,6 cm) per componenti audio-video posta a metà carrello supporta un peso max fino a 5 kg ed è regolabile in altezza. Ciò che rendere unico questo modello sono le pratiche maniglie che facilitano la regolazione e il sistema integrato per la gestione dei vari cablaggi affinché sia sempre tutto in ordine e organizzato.

Techly, sempre attenta al design e alle linee sinuose propone i modelli ICA-TR37 e ICA-TR38. Si tratta di due robusti supporti a pavimento ideali anche per tv curve, entrambi presentano la gestione integrata dei cavi e la base dotata di 4 ruote per agevolare rapidi e facili spostamenti. Il primo modello ICA-TR37 supporta schermi da 37” a 80” con standard VESA 600×400 assicurando la presa per un massimo di 80 kg. La comoda mensola sottostante è adatta a contenere lettore dvd e console date le misure di 280×434 mm e il peso supportato di 25 kg. Con le medesime linee, il modello ICA-TR38 si differenzia per supportare monitor da 60” a 105” con max peso di 100 kg grazie all’attacco VESA 1000X600. Dotato anch’esso di mensola, dalle misure di 280 x 634 mm, adatta a contenere dispositivi per un max di 25 kg. Entrambi i modelli presentano nella struttura un foro per disporre un lucchetto di sicurezza, sono realizzati in acciaio di colore nero, perfetti per integrarsi in modo armonioso all’interno di uffici, sale riunioni ed aree reception di strutture private e pubbliche.

A chiudere questa gamma ci pensano ICA-TR41 e ICA-TR42. Questi due Trolley costituiscono delle vere e proprie postazioni di lavoro mobili e multifunzione perfette da inserire all’interno di stand, esposizioni, allestimenti fieristici, negozi e showroom. I due modelli si differenziano per il numero di monitor supportati: il primo modello ICA-TR41 supporta un monitor LED/LCD da 13-32″ con standard VESA 100×100 max e peso fino a 8 kg, mentre il secondo ICA-TR42 supporta due monitor aventi le stesse caratteristiche. La staffa presente permette regolazioni personalizzate che consentono variazioni di orientamento indispensabili per evitare i fastidiosi riflessi dovuti alla luce, è inclinabile (+/-30°), rotabile (360°) inoltre è regolabile in altezza da 1280mm a 1600mm per una perfetta visualizzazione. Pensato per essere collocato in diversi ambiti, è dotato di supporto per CPU con sistema di aggancio rapido (max fino a 5 kg), estremamente utile anche la pratica mensola estraibile porta tastiera (650mm x 242,5 mm di profondità e peso max 2 kg). L’ampia base di supporto (dimensioni 875 mm x 633 mm di profondità) garantisce un notevole stabilità mediante le ruote per carichi pesanti (complete di freno) assicurando così costante sostegno alle attrezzature e una rapida manovrabilità, facilitata anche grazie alle pratiche maniglie. Anche in questi dispositivi la gestione del cablaggio resta nascosta grazie al passacavo che consente di mantenere i cablaggi nascosti all’interno del tubo.

I nuovi supporti da pavimento Techly sono stati progettati affinché siano agevolmente spostabili e riposti all’occorrenza, infatti in virtù della loro semplicità di installazione possono essere montati e smontati da una sola persona in un paio di minuti grazie al kit di montaggio incluso nella confezione.