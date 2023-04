Se state pensando di acquistare un nuovo elettrodomestico, come un televisore, un frigorifero o una lavatrice, vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche promozioni offerte da Mediaworld: fino al 4 maggio tantissimi prodotti sono scontati fino a metà prezzo e godono del finanziamento a tasso zero!

Potrete, dunque, risparmiare centinaia di euro e pagare in comode rate mensili, rendendo così i vostri acquisti ancor più accessibili, il tutto direttamente da casa vostra e con pochi click. Il volantino proposto da Mediaworld è veramente vasto e spazia dai grandi elettrodomestici agli smartphone, passando per Smart TV e notebook, quindi troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Per esempio, tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio la Smart TV Samsung Neo QLED da 55″, scontata a soli 899,00€ invece di 1.799,99€. Si tratta di uno dei modelli migliori in assoluto sul mercato, che grazie alla tecnologia Quantum Matrix e al processore Neo Quantum 4K vi permetterà di godere di immagini incredibilmente realistiche, con contenuti migliorati alla massima risoluzione e luci gestite accuratamente.

Inoltre, la Smart TV è dotata della tecnologia Real Depth Enhancer, che sfrutta l’intelligenza artificiale per elaborare la profondità delle immagini allo stesso modo dell’occhio umano. Il risultato? Un’esperienza personalizzata in base al contenuto in riproduzione, con i soggetti più importanti messi automaticamente in primo piano, esaltandone i dettagli e lasciando lo sfondo così com’è.

Infine, il nuovo Smart Hub Samsung vi suggerirà film e serie tv da guardare in base ai vostri gusti, oltre a offrirvi un vasto catalogo di applicazioni e piattaforme streaming, il tutto a portata di mano. Inoltre, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali potrete sfruttare il microfono integrato nel telecomando per far partire un contenuto, oltre che gestire gli altri dispositivi connessi alla smart home nella vostra casa, chiedere le previsioni del tempo e molto altro.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di Mediaworld, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promozione per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è di approfittarne il prima possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

