Tieni sotto controllo la casa con la telecamera di sicurezza Eufy, ottima anche come baby monitor!

La telecamera di sicurezza Indoor Cam S350 Eufy Security è ideale per tenere sotto controllo quello che accade all'interno delle mura domestiche. Con una risoluzione 4K UHD, funzionalità zoom, copertura a 360° senza punti ciechi e una straordinaria visione notturna, si può usare come baby monitor o per monitorare i vostri animali domestici quando siete fuori casa. Di norma viene venduta a un prezzo di 94,99€ ma grazie a uno sconto Amazon del 16% potete acquistarla per 79,99€.

No Widgetbay parameter id or link defined

Telecamera di sicurezza Eufy, chi dovrebbe acquistarla?

La telecamera di sicurezza Indoor Cam S350 Eufy Security è pensata per le famiglie che cercano una soluzione affidabile per monitorare la loro casa quando sono fuori o per persone che hanno animali domestici e non vogliono mai perderli d'occhio. Con una risoluzione 4K UHD e diverse funzionalità avanzate come lo zoom 8×, questa telecamera è perfetta per chi desidera osservare ogni dettaglio di ciò che accade all'interno del proprio spazio domestico. La possibilità di osservare l'ambiente a 360° offre una garanzia di copertura completa, eliminando i punti ciechi e rendendo il dispositivo perfetto per tenere d'occhio bambini, cani o gatti in ogni angolo della casa.

Inoltre, la visione notturna permette di identificare chiaramente i volti fino a 10 m di distanza anche in condizioni di scarsa illuminazione per offrire la massima sicurezza. A questo si aggiunge l'innovativo sistema di monitoraggio IA che segue automaticamente i movimenti di membri della famiglia o animali domestici.

La telecamera di sicurezza Indoor Cam S350 Eufy Security è una soluzione ideale per chi cerca una sicurezza domestica affidabile con funzionalità top di gamma. L'elevata risoluzione delle immagini unita alla capacità di monitorare efficacemente lo spazio interno di notte, rende questo prodotto un investimento intelligente per la tua sicurezza e quella dei vostri cari, soprattutto oggi che grazie a uno sconto Amazon del 16% potete acquistarla per soli 79,99€.

Vedi offerta su Amazon