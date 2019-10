Telecamere Arlo in sconto per gli Arlo Promotion Days

Su Amazon oggi è il turno delle offerte dedicate al brand Arlo, specializzato nella sicurezza di interni ed esterni. Con gli Arlo Promotion Days sono in sconto tanti prodotti diversi, sia per interni che per esterni.

Settimana di sconti interessanti questa di Amazon, che nonostante lo spettro lontano del Black Friday riesce comunque a catturare la nostra attenzione grazie a molteplici iniziative. Dopo gli Oral-B Day e gli sconti dedicati ai prodotti iRobot, oggi è il turno del brand Arlo, specializzato nella sicurezza di interni ed esterni. Con gli Arlo Promotion Days, dunque, Amazon offre la possibilità di acquistare a prezzo scontato moltissimi dei prodotti dedicati alla sicurezza di Arlo, con particolare attenzione ai sistemi multi camera da 2 o 4 occhi di vigilanza. Gli sconti sono ottimi, e permettono di mettere in sicurezza la propria abitazione o il proprio ufficio con un risparmio anche superiore ai 100 Euro.

Tra le varie promozioni, ad esempio, vi segnaliamo quella relativa al sistema di sorveglianza Wi-Fi con 4 telecamere senza fili, resistente anche all’acqua e per questo ottimo per la sorveglianza di interni e esterni. Compatibile, come da tradizione per il brand, con ogni altro sistema Arlo, questo pacchetto da 4 telecamere offre qualità video in HD, avvisi di movimento tramite notifiche push ed e-mail quando viene rilevato un movimento e luci infrarosse integrate che si attivano di notte per riprendere movimenti anche al buio. Il tutto ad appena 406,00€, rispetto agli originali 579,99€. Un risparmio di oltre 170,00€ che, vi garantiamo, su sistemi del genere non è affatto poco. Diamo quindi un’occhiata alle promozioni più interessanti, mentre potete fare riferimento a questo link per l’intera lista di prodotti in offerta.

Telecamere singole

Sistemi multi camera

