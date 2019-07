Telefonia mobile, 10 offerte per cambio operatore

Ecco le 10 migliori tariffe di cambio operatore del mese per i principali operatori di telefonia mobile e MVNO.

I motivi per non essere soddisfatti della propria tariffa mobile possono essere moltissimi: potremmo averne una ormai datata e non più al passo coi tempi, troppo cara per ciò che offre o semplicemente meno competitiva rispetto a certe offerte operator attack di altri operatori competitor. Qualunque sia il motivo del vostro scontento cambiare e migliorare è un vostro diritto, ma orientarsi nel mare magnum in costante cambiamento delle tariffe telefoniche potrebbe essere difficile e confusivo per alcuni. Ecco perché abbiamo deciso di selezionare le 10 migliori tariffe telefoniche di luglio, tra quelle approntate apposta per chi vuole effettuare un cambio operatore.

Iliad

Giga 50

L’offerta Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese, con spese di attivazione gratuite, anche se è necessario acquistare una nuova SIM per 9,99 euro.

Nel pacchetto sono compresi:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

Nel prezzo inoltre sono inclusi anche Segreteria telefonica visiva, Mi Richiami, Scatto alla risposta, Piano tariffario, Hotspot, Controllo credito residuo, Disattivazione servizi a sovrapprezzo, Visualizza numero di chiamate, Controllo consumi, Avviso di chiamata se numero occupato, Blocco numeri nascosti, Chiamate rapide, Filtro chiamate e SMS e Inoltro verso segreteria telefonica all’estero.

» Attiva Iliad Giga 50

Tre

Play Power 60

L’offerta Tre Play Power 60 per cambio operatore ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo online. L’attivazione del piano inoltre comporta la possibilità di navigare in 4G LTE gratuitamente. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta inoltre è compresa anche la Card Grande Cinema 3.

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

200 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

» Attiva Tre Play Power 60

All-In Power

Anche in questo caso la tariffa ha un prezzo di 11,99 euro al mese con sottoscrizione online e costi di attivazione azzerati. Sottoscrivendo la promozione in negozio, per i nuovi clienti il costo di attivazione è gratuito (altrimenti 6,99 euro. Se il contratto viene rescisso prima di 24 mesi sarà invece addebitato il costo di 55,99 euro). Le restanti condizioni sono identiche a quelle della tariffa precedente.

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

» Attiva Tre All-In Power

Free Power

Il costo mensile di Free power è pari a 25,97 euro al mese con sottoscrizione online, mentre la spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 55,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Nel pacchetto inoltre è compresa l’assicurazione KASKO, l’opzione epr il 4G, la card Grande Cinema 3 e la funzione Giga Bank, oltre alla possibilità cambiare (a partire dal 18esimo mese dall’attivazione), tenere o restituire lo smartphone (non prima del ventinovesimo mese dall’attivazione).

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e all’estero

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

» Attiva Tre Free Power

Wind

All-Inclusive Young Easy Pay

Questa offerta Wind, esclusiva di chi ha un’età compresa tra i 18 e 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni), ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere attivata solo in negozio. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è in promozione a 4,99 euro invece di 31,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi. Il pagamento del canone mensile dovrà essere effettuato su carta di credito, conto corrente bancario o carte prepagate abilitate (Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa – San Paolo, Genius Card di Unicredit, Db Contocarta di Deutsche Bank).

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

» Attiva Wind All-Inclusive Young Easy Pay

All Digital

L’offerta Wind All Digital ha un costo di 14,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Inoltre, in occasione della stagione estiva, Wind regala altri 100 GB aggiuntivi di traffico dati.

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

» Attiva Wind All Digital

Kena

La promozione di Kena Mobile ha un costo variabile a seconda dell’operatore di provenienza. La tariffa prevede un costo complessivo tra attivazione e acquisto di una nuova SIM di 9,99 euro. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB e una velocità in download fino a 30 Mbps. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

L’offerta di telefonia mobile di Kena è sottoscrivibile al costo di 6,99 euro al mese per chi arriva da Iliad, Poste Mobile e altri MVNO (ad eccezione di Ho.mobile, Rabona, Noitel e Nextus), a 8,99 euro al mese per chi proviene da Ho.mobile o infine 12,99 euro al mese per chi proviene da operatori non virtuali.

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

» Attiva Kena 6,99 (da Iliad, Poste Mobile e altri MVNO)

» Attiva Kena 8,99 (da Ho. Mobile)

» Attiva Kena 12,99 (per chi non proviene da altri operatori virtuali)

Ho. mobile

La formula scelta da Ho. mobile è identica a quella appena vista per Kena, un costo di SIM e attivazione di 9,99 euro. Anche lo schema è simile, ma non i prezzi. Abbiamo dunque la stessa identica tariffa di telefonia mobile con minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati mensile, ma a tre prezzi differenti a seconda della provenienza del cliente. Chi viene da Iliad e altri operatori mobili virtuali pagherà infatti 6,99 euro al mese, mentre chi proviene da Kena o altri operatori MVNO e per chi chiede un numero nuovo pagherà 8,99 euro al mese. Per tutti gli altri infine il costo è di 12,99 euro al mese. Su ciascuna delle tre pagine in ogni caso è possibile consultare l’elenco completo degli operatori previsti.

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

» Attiva Ho. mobile 6,99 (da Iliad e altri MVNO)

» Attiva Ho. mobile 8,99 (da Kena e altri MVNO e nuovi numeri)

» Attiva Ho. mobile 12,99 (da operatori non virtuali)

Vodafone

Unlimited X4 Pro

La promozione di Vodafone ha un costo di 14,99 euro al mese anziché 19,99 per chi sceglie l’addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente (SDD). La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming senza consumare dati.

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

» Attiva Vodafone Unlimited X4 Pro

TIM

Young Senza Limiti Top Edition

L’offerta Tim ha un costo di 14,99 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 25 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è previsto l’acquisto obbligatorio di una nuova SIM, ma l’attivazione si paga 9,99 euro.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 5 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati

60 GB di traffico per navigare in Internet (con domiciliazione, altrimenti con accredito su credito residuo 30 GB)

» Attiva TIM Young Senza Limiti Top Edition

Rimani sempre informato sulle migliori offerte con Tom’s Hardware!