La celebre app di messaggistica, Telegram, ha introdotto una nuova funzionalità che permette agli utenti di condividere momenti fugaci sotto forma di “Storie”. Una novità che già si conosceva in quanto l’annuncio fu stato fatto mesi fa da Pavel Durov, CEO di Telegram, il quale affermò che questa funzione sarebbe stata disponibile agli utenti a partire da luglio.

Le “Storie” di Telegram consentono agli utenti di condividere foto e video che scompaiono dopo un certo lasso di tempo. Tuttavia, Telegram, ha voluto fare di più rispetto ai suoi concorrenti, offrendo una serie di opzioni dedicate alla scadenza delle Storie. Mentre la maggior parte delle app fa scomparire le Storie dopo 24 ore, Telegram permette agli utenti di scegliere tra 6, 12, 24 o 48 ore.

Un’altra caratteristica interessante delle Storie di Telegram è la possibilità di creare elenchi con diversi contatti per ogni Storia. Questo significa che un utente può decidere di condividere una Storia con i suoi migliori amici e un’altra, esclusivamente, con i colleghi di lavoro. L’interfaccia per l’utilizzo delle Storie è simile a quella delle altre app che già offrono questa funzionalità mentre per visualizzare quelle realizzate dai nostri contatti, basterà visualizzare le icone profilo presenti in cima alla lista delle chat.

In maniera analoga alle Storie di Instagram e Snapchat, anche su Telegram è possibile inviare reazioni e rispondere alle Storie di altri utenti. Finalmente, quindi, gli utenti possono iniziare a condividere le loro Storie anche sul celebre servizio di messaggistica istantanea ma a una piccola condizione… aver sottoscritto un abbonamento Premium.

Eh già, mentre tutti gli utenti possono visualizzare le Storie, solo chi possiede un abbonamento Premium può pubblicarle. Un messaggio nell’app avverte chi non ha un abbonamento Premium che “la pubblicazione di Storie è attualmente disponibile solo per gli abbonati” e, almeno per il momento, non sono state rilasciate dichiarazioni in merito allo “sblocco” di questa funzione per tutti, anche se la dicitura “attualmente” lascia supporre che ciò possa accadere e che il pay-wall posto da Telegram sia per semplici ragioni di testing.

Se siete interessati a utilizzare la nuova funzione Storie, dovrete assicurarvi di aver scaricato l’ultima versione dell’app Telegram, dopodiché dovrete sottoscrivere un abbonamento Premium, al costo di 4.49 al mese, per sbloccare la funzione assieme a tutte le altri opzioni disponibili esclusivamente per gli utenti paganti.