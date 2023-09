Nel corso delle scorse settimane vi abbiamo parlato spesso di Temu, consigliandovi prodotti perfetti per i videogiocatori o per chi lavora in smartworking. Oggi, però, ci vogliamo concentrare su di un tema leggermente diverso, suggerendovi 7 prodotti virali comodi da portare sempre con voi, dato che vi potranno tornare utili in svariate situazioni e vi offriranno delle piccole svolte di vita. Ovviamente, come per tutti gli articoli Temu, sono disponibili a pochi euro.

Questi articoli in particolare sono diventati virali sui social, e in primis su TikTok, per la loro originalità. In molti casi, infatti, non si possono trovare nei comuni negozi, e probabilmente non vi sareste nemmeno mai immaginati che esistessero; nonostante ciò, una volta nelle vostre mani questi prodotti rimarranno stabilmente nella vostra borsa o zaino per essere sempre a portata di mano. Da localizzatori GPS per non perdere mai più le chiavi a martelli multifunzione, la scelta è talmente variegata che troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Inoltre, qualora non conosceste già Temu, invece, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato a tutto ciò che dovete sapere sull’emergente marketplace, anche se vi anticipiamo che si tratta di un sito affidabile e, soprattutto, con spedizioni più rapide rispetto ai competitor. Infine, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Detto ciò, buono shopping!

Temu: 7 prodotti virali da portare sempre con te

Caricatore da auto 4 in 1

Quante volte vi capita di essere in auto e di ritrovarvi a dover caricare più di uno smartphone, ma avere a disposizione solo una porta USB? Grazie a questo comodissimo caricatore 4 in 1 risolverete completamente questo problema, potendo collegare i dispositivi di tutta la famiglia e godendo della ricarica rapida a 30W. Inoltre, l’accessorio è dotato di tecnologie per evitare il surriscaldamento e i corti circuiti e per proteggere la batteria dei dispositivi che andrete a caricare, per cui potrete utilizzarlo anche per molte ore di fila senza preoccupazioni. Infine, la compatibilità è garantita con tutte le auto che includono la presa apposita!

Amplificatore di segnale

Se andate spesso a fare escursioni in montagna o, semplicemente, vivete in una zona isolata, questo amplificatore di segnale vi svolterà completamente la vita — e con meno di 2,00€! —. Vi basterà, infatti, appiccicarlo nel retro dello smartphone per migliorare la ricezione di segnale, così da permettervi di guadagnare qualche tacca per fare una telefonata o navigare in rete. Questo gadget funziona con tutti i gestori telefonici, per cui non avrete problemi di compatibilità, e potrete sfruttarlo su qualsiasi dispositivo con all’interno una SIM.

Localizzatore GPS

Avete sentito parlare sicuramente almeno una volta degli Apple Air Tags, i gadget da agganciare, per esempio, alle chiavi, in modo da non perderle mai. Ebbene, su Temu ne è disponibile una versione decisamente meno cara, dato che con meno di 2,00€ avrete a disposizione un localizzatore GPS dotato delle stesse funzioni. Vi basterà, infatti, collegarlo all’app per smartphone e posizionarlo nell’oggetto che volete tracciare, come mazzi di chiavi, automobili, portafogli o lo zaino dei vostri figli. Dopodiché, saprete in qualsiasi momento dove si trova il localizzatore, così da ritrovarli facilmente.

Mini stampante termica

Questa mini stampante termica vi consentirà di stampare qualsiasi immagine o testo desideriate, adesivo o non. Per utilizzarla vi basterà scaricare l’app dedicata sullo smartphone e connetterla al bluetooth, dopodiché potrete iniziare a stampare ciò che desiderate sfruttando la tecnologia di stampa termica, per cui senza richiedere inchiostro. Vi tornerà utile, dunque, per stampare foto ricordo dei vostri viaggi così da inserirle in un album, oppure per etichettare libri, quaderni o qualsiasi altro oggetto desideriate. Anche in questo caso abbiamo un prezzo di listino davvero assurdo, dato che la stampante costa appena 2,89€.

Mini telescopio portatile

Quando si pensa a un telescopio, generalmente viene in mente un oggetto molto ingombrante e, soprattutto, costoso. Ebbene, questo mini telescopio portatile vi farà ricredere: è grande appena 9x2cm e vi consentirà di vedere oggetti fino a 10.000 metri di distanza grazie al potente obiettivo. La rotella di zoom vi consentirà di gestire l’ingrandimento da 8 a 10x, mentre con un supporto potrete agganciarlo facilmente allo smartphone, in modo da scattare foto e video mozzafiato di paesaggi o, perché no, persino della Luna! La ciliegina sulla torta? Costa meno di 10,00€.

Martello multifunzione

Se siete amanti del bricolage o se, semplicemente, siete soliti andare in campeggio, questo piccolo e versatile martello multifunzionale fa decisamente al caso vostro. Nonostante le sue dimensioni ridotte (appena 13,7x7cm), infatti, include ben 11 strumenti, tra cui un coltellino, un cacciavite, una lima, un seghetto, diversi strumenti per rimuovere i chiodi, una pinza e, ovviamente, un martello. Inoltre, il doppio lucchetto permette di richiuderlo in totale sicurezza, mentre la custodia inclusa nella confezione vi tornerà utile per portarlo con voi senza rischiare che si possa graffiare o rovinare.

Coltellino Portachiavi

Chiudiamo la lista con un gadget davvero minuscolo, ma che è tanto semplice da portare con voi quanto utile. Si tratta, infatti, di un mini coltellino integrato all’interno di un cacciavite; potrete, dunque, agganciarlo alle chiavi, avendolo sempre a portata di mano qualora dobbiate, per esempio, aprire un pacco o una busta, oppure tagliare un filo o un piccolo oggetto. Le sue dimensioni sono di appena 5x4cm e il peso di 14grammi, per cui non sentirete nemmeno di averlo con voi, ma sarà sempre a portata di mano in caso di bisogno.

