Con il continuo aumento dei prezzi dell’energia diventa sempre più essenziale utilizzare ogni mezzo e strumento possibile per ridurre i consumi e di conseguenza le spese, sopratutto per il riscaldamento, visto l’avvicinarsi del periodo invernale. Per questo vengono in nostro soccorso i prodotti smart per la gestione del riscaldamento in casa, come ad esempio il termostato intelligente tado° che, in occasione delle offerte esclusive Prime, potete trovare in sconto del 41%, facendo scendere il prezzo a soli 129,99€!

Grazie al termostato smart tado° V3+ monitorare e impostare il vostro riscaldamento domestico nel modo più intelligente possibile, grazie al controllo remoto che permette controllare tramite app per smartphone e impostare la temperature in modo ottimale in base a vari fattori come temperatura esterna, presenza o meno di persone a casa, finestre aperte e altro ancora.

Grazie alla geolocalizzazione tado° saprà se c’è qualcuno in casa e sarà in grado di capire se state tornando in modo da impostare una temperatura ottimale solo quando necessario, in modo da farvi risparmiare il possibile e evitare sprechi. Avete aperto le finestre per arieggiare? tado° è in grado di capirlo e di regolare automaticamente la temperatura per evitare consumi elevati. Tutte queste funzioni sono inoltre eseguibili e controllabili tramite Google Assistant e Alexa.

Insomma, soprattutto in questo periodo storico diventa essenziale risparmiare sulle spese energetiche e uno strumento come il termostato intelligente tado°, sopratutto con un’offerta così interessante, diventa un’utile alleato per combattere gli sprechi energetici e abbattere i costi. Inoltre, se volete ampliare e migliorare ancora il vostro sistema, potreste pensare anche di acquistare le valvole termostatiche per i vostri termosifoni, per avere un controllo ancor più accurato sulla temperatura di ogni stanza.

