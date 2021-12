Teufel Boomster, il boombox da club | Recensione

Teufel ha scelto di rinnovare la serie di altoparlanti Bluetooth, presentando un nuovo modello della celebre Boomster. Teufel è un’azienda tedesca specializzata nell’audio, fondata nel 1979 a Berlino. La sua scarsa notorietà in Italia è attribuibile alla scelta di promuovere i suoi prodotti direttamente: non esistendo negozi fisici in Italia, ciò significa adattarsi all’online (nello specifico sul sito ufficiale di Teufel).

Anche se esistono numerose tipologie di altoparlanti Bluetooth, sopra i 200 euro la proposta comincia ad affievolirsi. In generale i produttori, oltre questa soglia di prezzo, preferiscono concentrarsi sui diffusori specializzati nello streaming multistanza in wifi – un’altra categoria di prodotto. Ipotizziamo che siano pochi i brand capaci di offrire un giusto rapporto qualità/prezzo, adottare materiali nobili e offrire una buona resa audio per prodotti attorno a questa cifra. L’ultimo modello di Teufel Boomster, uscito in questi ultimi mesi del 2021, si candida a essere uno dei suoi più importanti esponenti a circa 370 euro. Ne parliamo nel dettaglio nella nostra recensione.

Unboxing e design

L’apertura della confezione dà una prima sensazione positiva: il Boomster è imballato usando pochissima plastica, limitata a qualche bustina. Un punto a favore per l’ambiente e anche per la presentazione del prodotto, protetto dal cartone per imballaggi.

Teufel definisce il Boomster un ghettoblaster, nome gergale utilizzato nella scena hiphop per indicare i boombox – noti in italiano come radioregistratori. Chi ricordi i boombox degli anni ’80 resterà stupito: il Boomster ha solo due elementi in comune con i gargantueschi sistemi degli 80ies, la maniglia e l’antenna. Il Boomster 2021 è, invece, un altoparlante Bluetooth affusolato e stiloso. Teufel sembra essersi ispirata alle radio da tavolo, adottando un design elegante e moderno. La facciata si contraddistingue per una griglia di metallo che, dietro di sé, cela le lettere rosse che si illuminano. I tasti, posti nella parte superiore del Boomster, sono invece in gomma e sono illuminati da tenui LED bianchi e blu. Teufel ha scelto per il Boomster 2021 delle colorazioni che si adattano a qualsiasi interno, in particolare quella definita “Sand White”.

Rispetto al modello del 2020, il Boomster 2021 è stato profondamente rivisitato. Tra le principali novità, troviamo la certificazione IPX5: il robusto alloggiamento del Boomster 2021 offre protezione dai getti d’acqua certificata e resa più efficace con l’adozione del materiale antiscivolo e del peso equilibrato. L’impermeabilizzazione ha però portato a un’importante modifica del Boomster 2021. Rispetto al modello 2020, che consentiva di usare 8 batterie AA per prolungare ulteriormente l’uso in mobilità, il nuovo modello non consente di utilizzare altre batterie al di fuori di quella integrata.

Connessioni

Definire un boombox una radio da tavolo non è necessariamente negativo. Anzi, per noi è un “complimento”: il Boomster 2021 non è più “solo” un altoparlante Bluetooth, ma può essere anche la nostra principale radio. L’altoparlante supporta sia le frequenze FM che DAB+, la radio in alta qualità. Per questo, sul retro del Boomster, troviamo un’eccezionalmente lunga antenna telescopica.

Sempre sul retro troviamo due coperture in gomma, che celano una porta USB e il connettore per caricare la batteria del Boomster. La porta USB è a 10 watt e può essere usata per caricare un qualsiasi device, come uno smartphone o delle cuffie. In ogni caso, fate attenzione ai consumi di ciò che ricaricate: la batteria del Boomster è di 7500 mAh e uno smartphone vuoto può consumarne anche la metà.

L’altro sportello nasconde il connettore per il caricabatterie – di cui trattiamo più avanti – e un ingresso da 3,5 mm, utile per collegare qualsiasi dispositivo via cavo.

Batteria e telecomando

Secondo Teufel il Boomster 2021 ha una durata della batteria di circa 18 ore con una singola carica. Ci sembra una valutazione più che realistica: nel corso delle nostre prove, la durata della batteria è scesa di circa il 20% in 4 ore. Un dato positivo, poiché questa longevità della batteria consente anche di affrontare un weekend senza dover portare con sé il caricabatterie.

Purtroppo il caricabatterie è uno dei punti deboli del Boomster 2021. Teufel ha scelto di adottare un voluminoso alimentatore nero, che si connette al Boomster con un connettore unico (il maschio ricorda quello di un PC portatile) e alla rete elettrica con un economico cavo bipolare. Basterebbe ridurre leggermente la grandezza dell’alimentatore, come nel caso di alcune soluzioni viste sui notebook, per alleggerire il peso del caricabatterie.

Possiamo dire lo stesso per il telecomando del Boomster 2021. Trovarlo incluso nella confezione è sicuramente un plus interessante, ma la scelta di adottare un telecomando molto semplice lascia un po’ perplessi. Forse, considerando il costo del Boomster 2021, si poteva fare di più.

Resa audio

Ma il Boomster non dev’essere giudicato per il suo caricabatterie o per il telecomando. Lo scopo di Teufel è offrirvi una qualità del suono elevata, ovunque vogliate. Che sia in una delle stanze di casa, in viaggio e anche una volta arrivati a destinazione. Abbiamo testato il Boomster 2021 in mobilità, sia in luoghi all’interno che all’esterno, e con diverse playlist (dal progressive rock alla trap): la resa è nettamente superiore a qualsiasi smartphone e alla maggioranza delle casse Bluetooth di brand “popolari”.

Prima di entrare nei dettagli, precisiamo che il Boomster ha un volume formidabile. Se lo tenete vicino oppure lo ascoltate in un luogo angusto, come l’abitocolo di una macchina, il livello medio (volume 5) sarà più che sufficiente all’ascolto. Dal volume 10 in poi, potete invece usarlo in una stanza spaziosa e con un po’ di ospiti. Oltre il volume 15, potreste amarlo… e i vostri vicini potrebbero decidere di fare una telefonata alle guardie. La buona notizia è che in nessuno di questi casi avvertirete distorsioni del rumore.

Nonostante il nome, il Boomster non distorce il suono neanche a volume elevate. Il basso è “giusto”, senza mai diventare preponderante. Attraverso il bass control, presente sia sul telecomando che sulla parte superiore del Boomster, possiamo scegliere se togliere o aggiungere fino a 6 dB. L’aggiunta dovrebbe soddisfare anche le vostre voglie di rave fatto in casa, lasciando ampio spazio al pogo.

Forse il punto debole del Boomster è la riproduzione a basso volume, meno sicura di quanto ci saremmo aspettati. La sensazione è che il Boomster cominci a giocare solo “quando il gioco si fa duro”: è dal volume 7 in poi che il suono diventa evidentemente più pieno, con una migliore resa dell’intera gamma di frequenze.

Prova

Il Boomster ha bisogno di un po’ di potenza per dare spazio agli altoparlanti presenti. Teufel ha dotato il suo boombox Bluetooth di due tweeter, due midrange e un woofer. Con il giusto volume, si presenta come una sorgente sonora molto piacevole e si comporta in modo sorprendentemente “neutrale”: potrete godervi una vasta gamma di generi, tutti con pari qualità.

Nelle nostre prove abbiamo sperimentato ascoltando differenti generi: abbiamo commemorato Freddy Mercury con Princes of Universe, per poi scoprire Senjutsu, ultimo album degli Iron Maiden. In ognuno di questi casi, il Boomster sorprende per l’alto livello di dettaglio sonoro. Anche il palcoscenico è sufficientemente ampio, considerando che si tratta di un diffusore singolo. Per quanto riguarda il pop e il rock, il Boomster rispetta pienamente le aspettative e si lascia ascoltare per ore.

Cosa accade se passiamo a generi più impegnativi, come l’hiphop? Abbiamo scelto di fare un test anche con brani di questo tipo, pensando all’etichetta adottata da Teufel. Il Boomster qui sorprende, perché è un boombox migliore dei suoi predecessori – nonostante il design lo faccia sembrare più adatto per un locale alla moda, che per far casino in periferia. Mai giudicare un libro dalla copertina. Infine, abbiamo concluso la nostra prova ascoltando un po’ di musica classica che ci ha confermato che, con un po’ di volume in più, il Boomster rende meglio. Ciò nonostante abbiamo avuto la sensazione che il Boomster non dia il suo meglio con la musica classica.

Radio

Come vi abbiamo anticipato, il Teufel Boomster è anche una radio. Una radio da tavolo all’avanguardia, grazie al supporto sia alle frequenze analogiche che digitali (FM e DAB+). La ricezione è più che buona all’aperto, ma negli interni peggiora soprattutto per le frequenze digitali. Per effettuare la scansione delle frequenze bisogna affidarsi al tasto “Avanti” e alla ricerca automatica, con la possibilità di intervenire manualmente solo in un secondo momento. Poiché il Boomster può funzionare anche con RDS, è possibile visualizzare alcune informazioni di base sul piccolo display (anche nel caso di frequenze FM). Possiamo salvare solo tre stazioni per tipo di frequenza, per un totale di sei radiostazioni. Non sono presenti né la funzione di allarme né lo snooze: un peccato. La sensazione finale è che, nonostante il design e l’ottima resa audio del Boomster 2021 , le caratteristiche da radio siano state poste in secondo piano. Peccato.

Party Mode e TWS

Party Mode è la denominazione che Teufel adotta per indicare il Bluetooth multipunto. Il Bluetooth multiplo è una feature che permette a due fonti di connettersi simultaneamente allo stesso dispositivo. L’abbiamo testato sia con due smartphone che con uno smartphone e un PC portatile. Nel primo caso, non abbiamo riscontrato problemi: la riproduzione di YouTube su uno dei due smartphone stoppa la riproduzione di un altro brano sull’altro e viceversa. Nel secondo caso, invece, abbiamo potuto riscontrare ancora una volta la scarsa comunicabilità tra differenti OS: il portatile, su cui girava Windows 11, e il nostro smartphone, con Android, non comunicavano efficacemente e spesso si creava confusione nella riproduzione.

TWS è una sigla che indica l’etichetta true wireless, come quella presente su molteplici cuffie in-ear. Il TWS consente di collegare due Boomster insieme e farli funzionare come una coppia stereo, cioè come una singola unità. Purtroppo non abbiamo avuto modo di provare tale feature, poiché avevamo a disposizione un solo Boomster. Pensiamo che possa trattarsi di un’aggiunta interessante, sebbene la stessa Teufel proponga set di altoparlanti stereo allo stesso costo di una coppia di Boomster 2021.

Conclusioni

Il Boomster del 2021 di Teufel è un dispositivo migliore del suo predecessore. A parità di costo, il suo design e le sue caratteristiche sono state oggetto di una profonda revisione. Se la qualità del suono era già elevata, la flessibilità e la funzionalità è ciò che contraddistingue il modello 2021 del Boomster. Il Boomster, soprattutto ad alti volumi, ha una resa sonora migliore della maggior parte degli altoparlanti Bluetooth (anche se è più costoso) e anche degli altoparlanti multiroom wifi entry-level. Il tutto, con i vantaggi di una maggiore portabilità e di un’elevata durata della batteria.

Ma, considerato il prezzo d’acquisto, persistono alcune criticità di cui tenere conto. La principale debolezza del Boomster è insita nella riproduzione a basso volume, che ne limita la fruizione casalinga e per la musica di sottofondo. Inoltre dobbiamo ricordare come il telecomando, per quanto sia una gradita aggiunta, ci sia sembrato un po’ troppo economico rispetto alle rifiniture del resto del pacchetto. Come sempre, la decisione finale è determinata dall’uso che desiderate fare del Boomster. Se il vostro scopo è avere un device audio funzionale, elegante e per un utilizzo di base (quasi plug-n-play), allora Teufel ha realizzato il prodotto che fa per voi. Teufel Boomster è disponibile sul sito ufficiale ad un prezzo di 369,99 euro.