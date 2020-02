The North Face: sconti Amazon fino al 50% su zaini e abbigliamento tecnico

Dopo avervi proposto in mattinata quelle che sono le migliori offerte del giorno disponibili su Amazon, vi segnaliamo ora quelle che sono le principali offerte relative al settore abbigliamento con una promozione a dir poco ghiotta per ciò che concerne l’abbigliamento tecnico a marca The North Face, con numerosissimi sconti che spaziano dalle t-shirt ai cappelli in lana fino agli amatissimi zaini, già da qualche tempo divenuti vere e proprie icone non solo per chi ha la passione del trekking e dell’escursionismo, ma anzi feticci utili per la vita di tutti i giorni, grazie alla loro combinazione di resistenza, capienza e materiali idrorepellenti.

Un’esempio è l’iconico zaino Borealis Classic, uno zaino perfetto per l’escursionismo come per la città grazie ai suoi abbondanti 29 litri di volume, divisi in due scomparti per poter sistemare più che adeguatamente tutto il proprio equipaggiamento. Dotato di una tasca per laptop, è pensato per un uso ottimale anche nella vita di tutti i giorni e si è rivelato, già da qualche anno, una scelta eccellente per chi ha necessità di lavorare in mobilità. Pensato come zaino leggero da trekking, è dotato di cordini elastici all’esterno per poter fissare, tramite tiranti, ulteriori attrezzature allo zaino (per uno stuoino, ad esempio, è l’ideale) e grazie agli spallacci sagomati FlexVent ed al pannello posteriore imbottito in air mesh, e dotato di canale per colonna vertebrale, permette sempre una distribuzione del peso ottimale per non affaticare spalle, schiena e fascia lombare nel bel mezzo delle proprie avventure… urbane e non. Insomma, uno zaino ottimo, generalmente venduto a ben 100€ e oggi in offerta a soli 71,95€, che scendono a 50,00€ per la versione blu! E non è finita qui, perché sono ovviamente tanti altri i prodotti The North Face in offerta, e per la cui consultazione vi invitiamo a consultare la pagina completa con tutte le offerte disponibili, consultabile anche cliccando sul banner sottostante.

