Three Kingdoms, ecco la nuova frontiera dei giochi play-to-earn

CryptoKitties è stato il primo a dare vita ai giochi basati su blockchain, mentre titoli come Axie Infinity hanno definito come dovrebbe essere un buon gioco blockchain. The Three Kingdoms mira a costruire su questa base con un titolo play-to-earn di nuova generazione.

The Three Kingdoms è un gioco NFT di terza generazione altamente strategico, basato sui personaggi storici del periodo dei Tre Regni nell’antica Cina. I personaggi storici consentono agli utenti di avere un gameplay coinvolgente mentre ottengono ricompense per i loro risultati. Ma cosa si intende con nuova era dei giochi play-to-earn? Il team TTK ritiene che l’attuale generazione di giochi NFT abbia modi limitati per i giocatori di guadagnare. Inoltre, molti titoli offrono una grafica obsoleta e cartoonesca e funzionalità di gioco minime.

Per questo gli sviluppatori hanno deciso di costruire invece un gioco blockchain che presenta diversi metodi mai visti prima nel mercato GameFi per guadagnare token, creando al contempo un’esperienza di gioco autentica che si confronta maggiormente con i giochi AAA che i giocatori sono stati abituati a giocare.

Per raggiungere questo obiettivo, The Three Kingdoms sarà caratterizzato da una grafica di fascia alta e un gaming funzionale in cui gli utenti possono raccogliere personaggi NFT, completare missioni e unirsi a gameplay d’assedio per guadagnare NFT. Inoltre, The Three Kingdoms sarà il primo gioco che incorpora l’idea di combattere e assediare le città e una trama profonda e coinvolgente che fornisce una boccata d’aria fresca nel panorama dei GameFi.

The Three Kingdoms è a buon punto, con l’intenzione di avviare la possibilità di giocare entro la fine dell’anno. Denominata Fase 0, gli utenti saranno in grado di guadagnare NFT reclutando eroi. Il team prevede inoltre di includere funzionalità di gioco aggiuntive come la possibilità di assediare città vuote e occupare città durante la successiva Fase 1, nel 2022.

La fase 2 sarà caratterizzata da PvP, in cui gli utenti potranno attaccare e difendere le città, l’attaccante e il difensore entrambi puntano NFT, con il vincitore che guadagna APY, la valuta in-game, NFT e attributi. Infine, la Fase 3 sarà l’introduzione del gameplay attivo tramite Arena e Tornei. I giocatori saranno in grado di puntare i loro NFT contro altri giocatori in uno scontro in cui il vincitore prende tutto.