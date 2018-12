Tidal, un Natale di musica in streaming con 3 mesi di abbonamento Premium a 0,99 euro!

La piattaforma di musica in streaming Tidal in occasione del Natale ha annunciato un’offerta speciale limitata alle vacanze e indirizzata ai nuovi clienti. Registrandosi da adesso al 2 gennaio 2019 è infatti possibile attivare un abbonamento di tre mesi al costo di soli 0,99 euro per il profilo Premium o 1.99 euro per quello HiFi, che normalmente costano rispettivamente 19,98 e 39,98 euro per lo stesso periodo di tempo.

Dopo l’iscrizione con l’offerta limitata per le vacanze per tre mesi, gli utenti potranno proseguire con il loro abbonamento a 9,99 euro al mese per il Premium e 19,99 euro al mese per quello HiFi. Per chi non lo conoscesse, Tidal offre contenuti originali, podcast e playlist programmati in linea con i momenti chiave della cultura pop e social.

Ogni settimana, gli iscritti possono aspettarsi un’immersione a 360 gradi nelle uscite più attese, con playlist che mostrano l’evoluzione, l’ispirazione ed esempi che hanno contribuito al progetto.

Per quanto riguarda più strettamente la musica invece la piattaforma offre oltre 60 milioni di brani, 244.000 video, migliaia di playlist curate da esperti e centinaia di eventi live. Tidal ha ospitato oltre 140 livestream e 320 eventi regalando più di 400.000 biglietti, pubblicato quasi 1.000 video originali e condiviso più di 430 brani esclusivi, album e video musicali con i suoi utenti.

Per completare l’anno, gli utenti possono rivivere il “Best of 2018” curato dal team editoriale Tidal all’interno dell’app così, come sintonizzarsi alla diretta stream di Tidal X: Lil Wayne il 23 dicembre da Chicago a questo indirizzo per l’ultimo show del suo four-city fan appreciation tour.