State pensando di cambiare la vostra linea internet oppure vi siete appena trasferiti e ne dovete installare una nuova e siete, dunque, alla ricerca di un’offerta economica ma che vi permetta di navigare velocemente e senza limiti? In tal caso non possiamo che consigliarvi le nuove promozioni di TIM, che fino al 22 settembre non hanno alcun costo di attivazione!

Avrete modo di scegliere tra ben 3 differenti offerte, optando, dunque, per quella che fa più al caso vostro: TIM WiFi Power Smart, con velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps e dedicata ai già clienti TIM mobile; TIM WiFi Power All Inclusive, che vi permetterà di scoprire la potenza della Fibra fino a 10 Gbps, e, infine, l’offerta Premium Base.

TIM WiFi Power Smart, chi dovrebbe sceglierlo?

L’offerta TIM WiFi Power Smart è senza dubbio la miglior alternativa per coloro che sono già clienti TIM mobile, dato che con appena 24,90€ al mese avrete accesso alla Fibra fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, a chiamate illimitate su linea fissa e al modem TIM HUB + Executive, il dispositivo garantisce il top della performance con WiFi 6 e tecnologia EasyMesh per una rete di qualità a casa, più stabile e veloce. Inoltre, potrete usufruire del servizio TIM Navigazione Sicura, che vi assicurerà il massimo della protezione durante l’utilizzo del web, rendendo la promozione particolarmente utile per chi ha bambini o ragazzi ai primi approcci con l’internet.

TIM WiFi Power All Inclusive, chi dovrebbe sceglierlo?

TIM WiFi Power All Inclusive, invece, è l’opzione migliore per chi non è già cliente TIM mobile, giacché con soli 34,90€ al mese avrete una connessione veloce, potente, stabile e sicura. In questo caso, infatti, potrete installare la Fibra fino a 10 Gbps, la più performante in assoluto e ottimizzata per avere ricezione in tutta la casa. Inoltre, potrete usufruire del servizio di backup LTE tramite chiavetta USB con SIM mobile che assicura continuità della connessione in caso di indisponibilità della connessione Fibra.

In questo caso il contributo per il modem TIM 10 Gb sarà solo di 5,00€ al mese per 24 mesi, ma rottamando la vostra linea ADSL o il vostro vecchio modem sarà completamente gratis. Infine, anche in questo caso è attivo il servizio TIM Navigazione Sicura.

TIM Offerta Base, chi dovrebbe sceglierla?

Infine, l’offerta base di TIM è la migliore per chi non ha grandi necessità in termini di velocità e vuole risparmiare il più possibile, dato che spenderete solamente 25,90€ al mese. La Fibra fino a 1 Gbps vi permetterà di lavorare e navigare in rete tranquillamente, rendendo più lente solamente le operazioni come il download di grossi file o la gestione di dirette streaming.

Detto ciò, vi rimandiamo alle pagine TIM dedicate alle tre offerte, dove potrete scegliere quella più adatta a voi. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che la promozione per l’attivazione gratuita sarà valida solo fino al 22 settembre.

