TIM e Ascoli, attivi i primi servizi Smart City

Comune di Ascoli e TIM hanno hanno presentato i primi servizi Smart City: videosorveglianza, Wi-fi pubblico e City Forecast.

Ieri il Comune di Ascoli e TIM hanno svelato i primi servizi Smart City già attivi sul territorio. Nell’ambito del progetto “Ascoli Connessa”, sostenuto dall’Amministrazione, l’obiettivo è di ottenere uno sviluppo urbano sostenibile coadiuvato da applicazioni e soluzioni innovative. In sintesi migliorare la qualità della vita delle persone e garantire all’Amministrazione un maggiore controllo del territorio grazie ad un sistema di videosorveglianza evoluto a copertura cittadina. Il tutto senza dimenticare la vocazione turistica della città, con un accesso WiFi pubblico capillare e una piattaforma cloud open source per valorizzare il nuovo portale di promozione turistica, sfruttando anche i big data della rete mobile di TIM.

Entrando nel dettaglio bisogna sottolineare il sistema di videosorveglianza cittadina “chiavi in mano” – fornito da TIM al Comune, composto da 85 telecamere distribuite all’interno del perimetro cittadino, di cui 68 già installate e 17 prossime all’installazione.

“Le telecamere sono state posizionate principalmente nel centro storico a tutela del patrimonio artistico, mentre in periferia sono stati selezionati due siti particolari: il quartiere popolare di Monticelli e la zona adiacente a Piazza Immacolata, importante crocevia stradale a ridosso dello stadio comunale”, spiega la nota ufficiale. “Il progetto prevede telecamere di ultima generazione protette da eventuali atti vandalici, che consentono di ottenere il massimo della qualità d’ immagine in qualsiasi condizione di illuminazione”.

La rete Wi-Fi cittadina outdoor è stata affiancata da un portale per la gestione del sistema e degli accessi di cittadini e turisti. TIM City Forecast, sviluppato anche con Olivetti, permette il monitoraggio delle presenze e delle dinamiche di spostamento degli abitanti e dei visitatori della città.

In sintesi, queste informazioni dovrebbero consentire di agevolare le politiche dell’Amministrazione su settori-chiave della vita urbana quali trasporti pubblici, mobilità generale, attività produttive, accoglienza e promozione del turismo, difesa del territorio e governo di eventi di interesse pubblico.

Ovviamente tutto è stato possibile grazie all’infrastruttura in fibra ottica (FTTC) di TIM, già operativa, che si snoda su 45 chilometri di cavi per collegare 17.200 unità immobiliari attraverso una rete di oltre 120 armadi stradali offrendo a cittadini, imprese e P.A. collegamenti ultraveloci fino a 200 Megabit al secondo in download. L’investimento di TIM complessivo è stato di 2 milioni di euro.

“Tra le nostre priorità quella di garantire la sicurezza dei cittadini è stata curata con particolare scrupolo”, ha commentato il Sindaco di Ascoli Guido Castelli. “In questo senso, il restyling e l’ampliamento dei sistemi di videosorveglianza hanno rappresentato un cardine del nostro programma finalizzato a rendere Ascoli più protetta. Inoltre, grazie alla collaborazione stretta con TIM, stiamo portando avanti una serie di progetti volti a migliorare i sistemi di comunicazione del territorio. Il sistema di monitoraggio TIM City Forecast consentirà infatti di ottimizzare la pianificazione urbanistica e commerciale semplificando la gestione di eventuali eventi critici, mentre la rete Wi-Fi gratuita che nei prossimi mesi verrà attivata nel centro storico di Ascoli è la prova del grande impegno profuso dall’Amministrazione per il bene di una città sempre più proiettata al futuro”.

“TIM continua ad investire e ad essere a fianco della Pubblica Amministrazione nel processo di trasformazione digitale”, ha aggiunto Gaspare Monastero, Responsabile Sales Business Centro Italia di TIM. “E siamo orgogliosi del fatto che il processo veda coinvolte non solo le grandi aree metropolitane, ma anche le città di medie dimensioni, come Ascoli: qui la tecnologia, oltre che agevolare ai ‘city user’ l’accesso al patrimonio della città, rende il territorio più fruibile, sicuro e moderno anche per i cittadini residenti e supporta l’Amministrazione Comunale nella sua gestione”.