TIM Internet FWA a 30 Mbps su tutto il territorio nazionale, costa 25 euro al mese il primo anno

TIM Internet FWA è una nuova offerta fixed wireless a 30 Mbps da 25 euro al mese. Dopo un anno si pagano 30 euro al mese.

TIM Internet FWA è una rinnovata offerta di connettività a 30 Mbps basata su tecnologia fixed wireless. L’operatore aveva effettuato un timido lancio del servizio l’anno scorso, ma adesso è stato decisamente arricchito. Due le modalità previste a seconda delle zone: “solo dati” in tecnologia FWA o “fibra-mista-radio” (fibra ottica fino alla Stazione Radio Base e tratto finale su rete mobile LTE/LTE Advanced). Entrambe non prevedono servizi telefonici abbinati.

Prima di tutto è attivabile potenzialmente su tutto il territorio nazionale, ma per la verifica del proprio indirizzo bisogna chiamare il 187 oppure recarsi in un negozio TIM. Il canone mensile è di 25 euro per i primi 12 mesi e poi sale a 30 euro. Si parla di prestazioni fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload. Il contributo di attivazione è in promozione gratuita fino all’8 settembre 2019 e inoltre è incluso un modem FWA di tipo indoor (un solo dispositivo per l’appartamento) oppure outdoor (due dispositivi, uno interno e uno esterno), a seconda dei casi.

Il contratto prevede un volume di traffico mensile massimo di 120 GB; se vengono superati la navigazione viene bloccata e bisogna attendere il mese seguente per averne altri. “Se è necessario installare il Modem FWA Outdoor, il tecnico TIM si preoccuperà di consegnare ed installare direttamente a casa del cliente il modem FWA completo di tutti gli accessori”, puntualizza l’operatore. “Provvederà a fissare l’unità esterna, inserire la SIM FWA e collegarla all’unità interna. Il tecnico TIM avrà cura di concordare con il cliente la modalità di installazione ritenuta meno invasiva possibile per il passaggio del cavo LAN che servirà a collegare l’unità Outdoor con quella Indoor”. L’intervento a casa costa 99 euro ed è rateizzabile.

Un dettaglio importante è che la SIM fornita è impiegabile solo sul modem ricevuto in relazione all’offerta, ma questa ultima non ha comunque vincoli. “È possibile recedere in qualsiasi momento senza penali, con il solo costo di disattivazione offerta di 25 euro. Se si cessa o si recede dall’offerta è necessario restituire il Modem completo di tutti gli accessori”.