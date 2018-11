TIM, la copertura ultra broadband nazionale ha raggiunto l’80% delle abitazioni ma le centrali cablate sono il 24,2% del totale

TIM, aggiornando la sua sezione di “Dati e Mappe” del portale rete.gruppotim.it, oggi ha fatto notare che a giugno 2018 la copertura ultra broadband nazionale ha raggiunto l’80% delle abitazioni, registrando un +3% rispetto a fine 2017.

Il dato è ancora più positivo se si considerano 9 regioni: Sicilia (88,75%), Puglia (87,5%), Lazio (86,5%), Liguria (85,3%), Campania (89,4%), Toscana (84,2%), Lombardia (82,4%), Calabria (82,2%) ed Emilia Romagna (80,3%). Mentre a livello provinciale svettano Milano, Prato, Barletta Andria Trani (BAT), Cagliari e Bari che superano il 94%.

Qualcosa però stride ed è il dato che riguarda le centrali con Optical Line Termination, ovvero servite da fibra. Sono 2505 e rappresentano il 24,2% del totale. Ciò vuol dire che rispetto al 2017 sono aumentate solo dell’1,4%, e che quindi quella forte accelerazione che si era registrata tra il 2015 e il 2017 si è un po’ ridimensionata. A dicembre 2015 si parlava di un 10,7%.

Il fatto che il numero di cabinet cablati in fibra (FTTC) abbia raggiunto quota 97.540 – quindi il 64,5% – è certamente positivo. Nel 2017 la quota era del 59,7%. Però considerato il basso incremento delle centrali cablate vuol dire probabilmente che è aumentata un po’ la copertura nelle città dove era già presente la rete in fibra e marginalmente nelle altre. Ecco spiegato quindi quel 79,8% di abitazioni coperte in NGAN (reti di accesso di nuova generazione) rispetto al 77% del 2017.

Un dato di “colore” è senza dubbio quello legato al traffico generato dalle linee. TIM ha rilevato oltre 7,7 milioni di Terabyte con una media per linea fissa (gigabyte/mese) che è compresa tra i 99,4 della Campania e i 71,2 della Valle d’Aosta. Napoli leader incontrastata che con una dimensione del nucleo familiare di 2,8 componenti per famiglia raggiunge un consumo medio mensile di banda di 122,3 gigabyte/mese contro i 110 gigabyte/mese di fine 2017.