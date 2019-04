TIM, tutte le tariffe mobile di aprile

Come tutti gli operatori, anche TIM provvede a rinfrescare frequentemente le proprie tariffe. Vediamo dunque le novità di aprile.

Il mercato delle tariffe mobile è tra i più vivaci in assoluto, con costanti ritocchi, cambiamenti e tariffe frequentemente sostituite da altre con formule diverse. TIM non fa eccezione rispetto agli altri operatori e spesso rimette mano al proprio listino. Vediamo dunque per aprile cosa propone a chi ha uno smartphone.

L’offerta principale si concentra nella famiglia Senza Limiti, che propone tre tariffe, tutte attivabili entro il prossimo 28 aprile e accomunate da chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali su rete 4.5G e traffico dati illimitato per chi usa app di instant messaging, social network o musica. I piani tariffari sono tre, Senza Limiti Silver, Gold e Platinum.

Senza Limiti Silver

Con Senza Limiti Silver il traffico dati illimitato riguarda unicamente l’uso di app social e di instant messaging, mentre il monte dati per la navigazione è variabile: se si sceglie l’addebito sul credito residuo si avranno a disposizione 5 GB al mese, se invece si opta per TIM Pay allora si sale a 20 GB al mese. Inoltre chi ha TIM anche a casa avrà ogni mese altri 5 GB aggiuntivi, completamente gratuiti.

Al superamento dei GB disponibili e in assenza di altre opzioni dati sarà possibile continuare a navigare grazie a Giga di Scorta che permetterà di continuare a navigare a 1,90 euro ogni 200 megabyte (fino a massimo 1 Giga per un importo complessivo di 9,50 euro). Il Giga di scorta è disattivabile in qualsiasi momento. Il costo mensile di Senza Limiti Silver è di 15 euro.

Senza Limiti Gold

Se oltre a chat e social fate largo uso anche di musica in streaming allora potete optare per Senza Limiti Gold. La tariffa offre l’intero pacchetto già visto per Silver, con in più appunto traffico illimitato anche per le app dedicate alla musica.

Le restanti condizioni sono identiche. Il costo è di 18 euro per chi userà TIM Pay, altrimenti sarà di 25 euro.

Senza Limiti Platinum

Senza Limiti Platinum è senza dubbio l’offerta top di TIM, che a quanto offerto con le due precedenti aggiunge GB illimitati anche per la navigazione. Il prezzo mensile ancora una volta dipende dalla modalità di pagamento selezionata, ma resta comunque elevato: 49 euro con TIM Pay, 59 euro con le modalità tradizionali.

Senza Limiti Voce

Avete bisogno di chiamare molto, ad esempio per lavoro e non avete tempo per chat, social e musica né per navigare oppure avete un parente anziano che utilizza lo smartphone in modo tradizionale? Potete scegliere TIM Senza Limiti Voce, che al costo di 10 euro al mese offre unicamente chiamate illimitate verso mobili e fissi nazionali.

Young Senza Limiti Top Edition

Infine, per chi ha meno di 30 anni c’è TIM Young Senza Limiti Top Edition, che al costo di 14,99 euro mensili offre minuti, SMS e uso di chat, social e app di musica senza limiti, mentre il traffico dati varia: 30 GB con addebito su credito residuo o 60 GB con TIM Pay.