TIM, un’estate di regali e tariffe scontate

TIM ha predisposto una serie di regali e alcune tariffe scontate in occasione dell'inizio dell'estate.

“Quest’estate tanti giga ed occasioni uniche nei negozi TIM”, recita il disclaimer, e mai affermazione fu più vera. In occasione dell’arrivo dell’estate infatti TIM ha in serbo per vecchi e nuovi clienti tanti regali e delle tariffe scontate.

Partiamo proprio da queste ultime. Attivando online con domiciliazione entro il prossimo 11 giugno la tariffa TIM Young Senza Limiti Top Edition, riservata unicamente ai clienti con meno di trent’anni, il primo mese sarà gratuito (poi 14,99 euro al mese) e senza costi di attivazione. Per chi invece opta per l’accredito su credito residuo l’attivazione a un costo di 12 euro una tantum.

La tariffa prevede:

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati

60 GB di traffico dati se si sceglie la domiciliazione su carta di credito o conto corrente (30 GB su credito residuo)

Traffico illimitato con tutti i programmi di instant messaging, social e musica in streaming

Inoltre per i nuovi clienti interessati a TIM Junior Pack Senza Limiti, fino al 15 giugno 2019 nei negozi TIM al costo di 59 euro per un anno avranno:

5 GB al mese di traffico dati (anziché 3)

100 minuti e 100 SMS ogni mese

Numero Amico (chiamate illimitate verso un altro numero TIM a scelta)

traffico illimitato con tutti i programmi di instant messaging

TIM Protect

TIM I love Games

Se invece volete semplicemente più traffic dati, nei negozi TIM sarà possibile acquistare Supergiga 20, che offre 20 GB al mese al costo di 9,99 euro al mese. con TIM Party fino all’11 giugno per i primi 20mila clienti minuti illimitati per trenta giorni e tanti sconti esclusivi su casse Bang & Olufsen, Galaxy Watch, luci Philips HUE e tanti altri prodotti.

Non mancano poi i regali più tradizionali, come 5 euro di sconto su acquisti di musica, cinema, giocattoli, libri e altro ancora, per un importo superiore ai 35 euro effettuati su LaFeltrinelli.it. Chi cerca uno smartphone a un prezzo vantaggioso invece, fino a esaurimento scorte potrà acquistare un Oppo Reno con uno sconto di 300 euro, pagando 4,99 euro al mese per 30 mesi, con un anticipo di 49 euro e un contributo di attivazione di 9,99 euro.

Sempre a prezzo scontato, fino all’11 giugno, sarà infine possibile acquistare alcuni prodotti TIM, come TIM Smile, TIM Classico, FRITZ!WLAN Repeater 1750E e D-Link SmartHome Starter Kit. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina ufficiale dell’iniziativa TIM.