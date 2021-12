Time scommette su criptovalute e NFT

“Una delle più importanti trasformazioni della nostra vita”: ha titolato così Time, una rivista cartacea con una tradizione quasi centenaria, quando il mercato NFT è esploso a marzo e ha portato Web3 nel mainstream, lanciando inoltre, contestualmente, una copertina NFT.

Collegare il prestigioso brand al mondo delle criptovalute “non è stato pianificato” a lungo, ha detto il presidente del Time Keith Grossman, che ha poi continuato, dicendo di aver capito per la prima volta il potenziale del mercato NFT dopo la vendita del classico meme Nyan Cat come NFT a febbraio.

Lanciare copertine di riviste come NFT, cosa che pubblicazioni come Fortune, Rolling Stone, The Economist e Vogue avevano già fatto, è solo la punta dell’iceberg dell’iniziativa del Time legata al Web3. Nel giro di poche settimane, la pubblicazione ha aggiunto pagamenti in criptovaluta per i suoi abbonamenti digitali e ha collaborato con Grayscale per produrre contenuti crittografici educativi. Time è stato pagato in bitcoin e lo detiene nel suo bilancio.

Ma Grossman non voleva solo comprare criptovalute e vendere NFT. Stava cercando un modo per integrare NFT e tecnologia Web3 per “cambiare il rapporto che abbiamo con i consumatori”. Data la rapidità con cui Time è entrato nello spazio e la rapidità con cui il settore cambia, Grossman ha ammesso di non sapere di fronte a cosa si sarebbe trovato in quel momento. Quindi si è rivolto alla comunità crittografica per una guida.

Ciò ha portato a TimePieces, una collezione NFT di Ethereum che non solo mette in luce un certo numero di artisti provenienti da tutto il settore delle criptovalute, tra cui l’artista Nyla Hayes di 12 anni, ma fornisce anche ai titolari l’accesso al sito Web paywalled di Time. Lanciato a settembre, abbina le risorse Web3 a ciò che Grossman descrive come “accesso senza attrito” e utilità a un’interfaccia Web2 familiare.

Il mese scorso, Time ha iniziato a muoversi nel metaverso in collaborazione con Galaxy Digital, tra cui una newsletter, contenuti educativi e una categoria di metaverso sponsorizzata time 100 Companies. TIME è stato pagato in Ethereum secondo gli accordi e manterrà il suo ETH. L’aspetto educativo suggerisce il tipo di influenza che TIME vuole avere nel portare i nuovi utenti.

Grossman è un vero sostenitore sia della tecnologia Web3 che della comunità che si è formata intorno ad essa. È sempre presente su Twitter, entra in Spaces per discutere di nuove collezioni e tendenze NFT e molto altro ancora. Grossman si è anche connesso con creativi e collezionisti in tutto lo spazio NFT. Crede che “alcune delle migliori creatività e alcune delle migliori IP siano attualmente sviluppate in questo spazio”.

Recentemente, TIME ha annunciato l’intenzione di creare una serie di cartoni animati per bambini intorno a Robotos NFT e in precedenza ha collaborato con Cool Cats. Ha dichiarato che la comunità cripto e NFT è stata molto generosa per tempo ed energie dedicate ad aiutare TIME a fare il salto nel Web3. Un membro della comunità, ha aggiunto, ha creato un server Discord per TIMEPieces e lo ha consegnato, senza chiedere nulla in cambio.