Tinaba: come funziona l’app con conto e carta prepagata (veramente) a zero spese

Nel mare affollato dei nuovi sistemi di pagamento è davvero difficile districarsi tra soluzioni più o meno smart, che effettivamente garantiscono un risparmio e un vero conto corrente a zero spese. Tinaba è uno strumento che ti permette di gestire le spese quotidiane con una carta prepagata gratuita, sicura e ricca di funzioni, ma soprattutto priva di commissioni. Vi spieghiamo come funziona, quanto costa e come ottenere anche un bonus tutto da spendere!

Cos’è Tinaba?

Tinaba è la App completamente gratuita per inviare, raccogliere e condividere il denaro a costo zero. Ti consente di gestire le spese, amministrare i risparmi e realizzare progetti in modo social e divertente. Tinaba è l’unica App che consente transazioni veramente gratuite, ovunque e per tutti: anche un solo centesimo può essere trasferito senza alcun tipo di commissione, né per chi lo invia, né per chi lo riceve grazie ai trasferimenti istantanei tra utenti. E l’utilizzo dell’app è davvero semplice, immediato e alla portata di tutti.

Tinaba è un ecosistema digitale che applica le modalità social di condivisione nella sfera del denaro: scambiare denaro con i propri contatti, condividere le spese con un conto condiviso, raccogliere fondi per realizzare i propri progetti o per una giusta causa, risparmiare in automatico con i Salvadanai sono solo alcune delle funzioni da provare. L’applicazione si installa sul proprio smartphone e permette di utilizzare il proprio conto e ricevere la propria carta prepagata ad esso associata. Una volta attivato il conto e ricevuta la carta all’indirizzo inserito in fase di registrazione, Tinaba è pronta all’utilizzo in tutte le sue funzionalità.

Il conto corrente associato vi mette a disposizione un IBAN con cui poter effettuare bonifici, ricevere pagamenti come ad esempio lo stipendio e anche pagare le bollette. Ma questo è solo l’inizio.

Ecco cosa potrete fare con Tinaba:

Trasferimenti di denaro istantanei a costo zero;

Pagamenti con App o carta nei negozi fisici;

Salvadanai;

Investimenti con il Roboadvisor;

Acquisti online in sicurezza;

Ricarica in tempo reale, senza commissioni;

Creazione Gruppi Tinaba per condividere le spese, istantanei e gratuiti;

Creazione di progetti di raccolta fondi personali;

Partecipazione a progetti di Crowdfunding a scopo benefico.

Come funziona

La carta progettata da Tinaba permette pagamenti veloci e sicuri, poichè opera su circuito MasterCard ed è contactless. Moltissimi esercizi commerciali sono convenzionati e dispongono di un QR Code da inquadrare con l’app per pagare in modo istantaneo, oppure si può sempre avvicinare la carta al POS Contactless o, in alternativa, sfruttare i vettori di pagamento di Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay e Swatch Pay associando l’app disponibile sia per Android su Google Play Store che per iPhone su App Store.

All’applicazione è associato un conto Banca Profilo e una carta Mastercard gratuita accettata in Italia e all’estero. Inoltre, registrandoti da questo link a Tinaba con il codice TINABA10 e ricaricando almeno 50€ sul tuo conto otterrai 10€ di bonus da spendere sul circuito Tinaba. Per effettuare acquisti si può utilizzare direttamente l’App nei negozi convenzionati oppure la carta ricaricabile fisica.

I pagamenti con Tinaba sono caratterizzati da diversi parametri di sicurezza aggiuntivi che la rendono particolarmente sicura.

Autorizzazione in tempo reale dei pagamenti. Hai la possibilità di autorizzare ogni singola transazione solo dopo l’inserimento di una password attraverso l‘app.

Autenticazione biometrica . Autorizza un pagamento solo dopo l'inserimento dell'impronta digitale o con il riconoscimento facciale.

Monitoraggio delle spese. Tinaba ti mette a disposizione un vero e proprio conto corrente, con la possibilità di poterne visualizzare sempre saldo e movimenti.

La registrazione è semplicissima e permette anche di ricevere un bonus di benvenuto tutto da spendere.

Come registrarsi e ottenere il bonus!

Registrarsi su Tinaba è semplicissimo. Basta cliccare qui per inserire i vostri dati personali, munendovi di un documento di riconoscimento, codice fiscale e un selfie.

Inoltre, in fase di registrazione, inserendo il codice promo “TINABA10” si possono ricevere i 10€ di bonus.

Per ricevere il bonus sarà necessario ricaricare il vostro conto con almeno 50€. Successivamente vi arriverà una notifica di avvenuto accredito di 10€ che saranno spendibili sul circuito Tinaba.

Costi e limitazioni

Il principale punto di forza dell’app Tinaba e della sua carta prepagata ricaricabile è la trasparenza dei costi. Vediamo i costi nel dettaglio:

Zero spese di attivazione e nessun canone annuo ;

; Costi di ricarica: 0 €;

Ricarica con bonifico: 0€;

Ricarica con altre carte di pagamento: 0 €;

Trasferimento denaro tra utenti Tinaba: 0 €;

Ricarica carta prepagata Tinaba da conto Tinaba: 0 €;

Bonifici Sepa: 0 €;

Imposta di bollo gratuita;

Prelievo contanti presso ATM: GRATIS per i primi 24, poi 2 € di commissione in UE;

Commissioni su pagamenti verso gli esercizi convenzionati Tinaba: 0 €;

Spese per blocco e riattivazione carta prepagata Tinaba: 0 €.

Anche dal punto di vista delle limitazioni d’utilizzo della carta, Tinaba non teme confronti con i tradizionali conti e app di pagamento.

Nessun limite annuale/mensile.

Limite di 12.500 euro di giacenza massima sulla carta;

Tagli minimi e max di ricarica da conto a carta: 0.01 euro a 2.500 euro;

Prelievo gratuito per i primi 24 prelievi poi 2 euro area euro, 4 euro area no euro. Prelievo minimo 25 euro max 250 euro al giorno.

poi 2 euro area euro, 4 euro area no euro. Prelievo minimo 25 euro max 250 euro al giorno. Nessun limite per gli acquisti online anche su siti esteri;

Chi dovrebbe utilizzarla

Tinaba viene promossa per la sua versatilità nell’utilizzo, ma soprattutto per la sua sostenibilità. L’app finanziaria di Banca Profilo si coniuga alla perfezione con le necessità quotidiane, come pagamenti nei negozi fisici e online senza alcuna limitazione, ma anche bonifici gratuiti e trasferimenti di denaro tra utenti sempre a costo zero. Tinaba offre tutta la sua gamma di servizi senza prevedere costi fissi mensili o annuali e senza commissioni nascoste, risultando in definitiva una delle migliori soluzioni per tutti e a spese zero.