Tineco Carpet One è un lavapavimenti e lavamoquette di ultima generazione, un dispositivo smart progettato per pulire moquette e tappeti in modo approfondito, ma anche con facilità ed efficienza.

Dopo aver tirato fuori i vari elementi dalla scatola, basteranno pochi minuti per assemblarlo e cominciare a usare il Tineco Carpet One. Si tratta di un dispositivo potente, con 130AW (Air Watt) di aspirazione, ed è progettato per raccogliere anche i liquidi e asciugare i tappeti.

E ovviamente ha il cavo, perché per fare certe cose a batteria ci vorrebbe una batteria pesante decine di chili, quindi meglio il cavo. Il Tineco Carpet One ne ha uno bello lungo (6,5 metri) e permette di coprire molto spazio senza dover cambiare presa.

Tineco Carpet One, design

Tineco Carpet One

Il Tineco Carpet One è una scopa elettrica potente, ma resta comunque facile da usare e manovrare. Le ruote scorrono bene su ogni superficie, e l’impugnatura è comoda anche per le persone meno alte.

Il corpo principale della Tineco Carpet One, così come gli elementi secondari e gli accessori, sono realizzati con un’ottima plastica rigida. La finitura rigida è molto bella da vedere, e dovrebbe risultare facile da pulire, quando sarà il momento. La parte dell’impugnatura invece è trattata diversamente, in modo tale da non sporcarsi con le impronte digitali, semplicemente usandola. Un’ottima scelta da parte di Tineco.

L’assemblaggio dei vari componenti è molto semplice, e molti saranno in grado di completarlo anche senza guardare il manuale. Tineco Carpet One ha due serbatoi: uno è per la sporcizia, e si sgancia premendo un pulsante laterale, così da poter essere svuotato comodamente. Il secondo serbatoio è appena sopra, e andrà riempito con acqua e detergente. C’è n’è un flacone incluso nella confezione, e quando lo finite potete prendere quello nuovo su Amazon a un prezzo ragionevole.

Entrambi si sganciano premendo il relativo pulsante di sblocco, e successivamente inclinando il serbatoio stesso. Per rimetterli in posizione bisogna fare il movimento all’inverso, e premere dolcemente fino a sentire il “click”. In ogni caso il Tineco Carpet One ha un sistema di controllo digitale, per cui vi avviserà se c’è qualcosa che non va.

A proposito di avvisi, di default il Tineco Carpet One vi parla in inglese, tramite il suo piccolo altoparlante. Potrete usare l’app Tineco (Android e iOS) per modificare questa e altre impostazioni.

Esperienza d’uso

Il Tineco Carpet One è molto semplice da usare. Basta sganciare il manico, usando il pulsante a pedale, e poi abbassarlo leggermente per avviare l’elettrodomestico.

Spostare il Tineco Carpet One risulta semplice su ogni tipo di superficie: lo abbiamo provato su parquet e moquette, scoprendo che le route e le spazzole lo rendono estremamente maneggevole.

Allo stesso tempo, il Tineco Carpet One aspira la sporcizia in modo estremamente efficace. Briciole e altri residui non avranno scampo.

Aggiungendo acqua e detersivo abbiamo anche potuto lavare la moquette, una cosa che non si fa tanto spesso e che invece andrebbe fatta di frequente. Per fortuna, con un elettrodomestico come Tineco Carpet One è possibile lavare tappeti e moquette tutte le volte che è opportuno farlo.

Per pulire, il Tineco Carpet One espelle aria calda, fino a 80 gradi, per eliminare meglio le macchie. È una soluzione che prende il nome di HeatedWash, e si è rivelata piuttosto efficace con la moquette dei nostri uffici grazie all’uso dell’acqua calda. Successivamente, l’aria calda (PowerDry Technology) rende l’asciugatura una questione di pochi minuti: da una parte assorbe l’acqua in eccesso rimasta sul tappeto, e dall’altra lo scalda fino a 75 gradi per un’asciugatura velocissima.

Tineco Carpet One

A proposito di efficacia, i sensori iLoop Smart Sensor Technology permettono al Tineco Carpet One di “capire” quanto è sporco il vostro tappeto, regolando di conseguenza la potenza di aspirazione e il flusso di liquido.

Inoltre, avrete sempre sott’occhio lo schermo del Tineco Carpet One, per sapere quanto è bagnato il tappeto, e se è il caso di passare di nuovo per asciugarlo meglio.

Tineco Carpet One emette 84 dB(A), quindi non è il più silenzioso dei macchinari. L’altoparlante integrato, per gli avvisi audio, ha un volume simile.

Tineco Carpet One, ne vale la pena?

Tineco Carpet One ha un prezzo di listino pari a €499 ed è disponibile dal 13 aprile 2022. Non è certo un prodotto economico, ma tutto sommato non risulta particolarmente più costoso rispetto ai concorrenti.

In cambio avrete un macchinario potente e versatile, in grado di garantire risultati di livello professionale. Potete usarlo come semplice aspirapolvere, all’occasione, ma lui resta un potente lavapavimenti e lavatappeti, indicato anche per la moquette.

È sicuramente un prodotto da prendere in considerazione per la pulizia di piccoli uffici o negozi. Forse in casa è un po’ eccessivo, anche perché richiede molto spazio per riporlo, ma chi ha un’abitazione molto grande potrebbe probabilmente trovarlo una buona opzione.